VK рассказали о самом популярном способе продвижения у предпринимательниц

Продвижение в e-commerce стало наиболее популярным направлением у предпринимательниц, об этом говорит исследование платформы VK. На это направление за последний год пришлось более 19% маркетингового бюджета женщин, продвигающих свой бизнес на площадке.

СМБ активно осваивает онлайн-продвижение, следуя за покупателями в соцсети. В условиях ограниченных бюджетов предпринимателям нужны не просто инструменты, а максимально эффективные решения, где каждый вложенный рубль работает на лиды и продажи. Поэтому сегодня игроки рынка фокусируются на развитии простых, но действенных инструментов: запуске кампаний в пару кликов, прозрачной и понятной аналитике, — рассказала операционный директор VK Рекламы Ирина Совик.

Отмечается, что за год средний бюджет у женского бизнеса на площадках VK увеличился на 51% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основными способами стали сообщества в социальных сетях, лид-формы и сайты.

Ранее сообщалось, что спрос на рекламу у авторов в соцсети «ВКонтакте» вырос по итогам 2025 года — рекламодатели разместили более миллиона публикаций. Наиболее популярными у рекламодателей оказались сообщества на тему юмора, кулинарии, кино и городских мероприятий — там разместили до трети всех объявлений.