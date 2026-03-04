VK объявил полную программу «Форума в большом городе»

«Форум в большом городе» пройдет 5 марта с трансляцией на платформе «VK Видео». Участницами станут блогер и телеведущая Ида Галич с матерью, певица Валерия, тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе и актриса Елизавета Базыкина. Выпуск состоится в преддверии 8 Марта.

В преддверии праздника нам было важно создать единое пространство, где встречаются разные героини, их мнения и опыт. «Форум в большом городе» — это возможность для экспертов и гостей обсудить, что волнует, делиться практиками и находить идеи, которые можно применять сразу — в работе, проектах и жизни, — рассказал директор по маркетингу ВКонтакте Никита Ничкалюк.

В программе запланировано 18 дискуссий на темы пути в «неженских» профессиях, спорта высоких достижений, бизнеса, политики и других сфер. Также на форуме будет секретный гость — секс-символ страны, с которым пройдет отдельная встреча.

Ранее сообщалось, что количество авторов платформы «VK Видео» увеличилось до 400 тыс. человек. Число просмотров тем временем за год выросло в 1,7 раза, а время, проведенное за роликами, — в 1,9 раза.