Люди мерзнут из-за жадности застройщиков: Хованская о скачках тарифов ЖКХ

В 2026 году тарифы ЖКХ индексируют дважды. По словам главы комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав Галины Хованской, даже запланированные 15% в Москве и 22% в Ставрополье — не главная проблема. В интервью NEWS.ru депутат объяснила, почему властям и прокуратуре пришлось вмешиваться в тарифообразование, кто виноват в том, что в лютые морозы жители домов остаются без тепла, и почему миллионы квадратных метров новостроек не решают вопрос расселения.

Тарифы ЖКХ растут: почему платим больше

— В этом году тарифы ЖКХ будут повышаться дважды — с января и октября. Нам обещали, что с нового года их рост составит всего 1,7%, но в реальности ситуация вышла из-под контроля. В некоторых регионах повышение составило от 30% до 50%. Этим заинтересовались не только прокуратура, но и Кремль. Зачем нужно было такое повышение? Понятно же, что возникнут проблемы…

— В Думе по этому поводу была невероятно длительная дискуссия. Для того чтобы предотвращать такие ситуации, депутаты внесли и приняли в первом чтении законопроект, расширяющий полномочия ФАС в части контроля за тарифообразованием и ужесточающий ответственность региональных регуляторов.

Пока же схема прежняя: в Жилищном кодексе установлен предельный индекс повышения. Он интегральный по всем тарифам. Если повышаешь плату за тепло, ты не можешь превысить этот индекс, серьезно подняв плату за электроэнергию или холодную воду.

Все зависит от ситуации в конкретном регионе. В одном может быть проблема с водой и водоочисткой, в другом — гнилые трубы теплоснабжения.

— Именно поэтому на октябрь запланировано совсем большое повышение? Где-то дойдет до 22% (Ставропольский край), где-то — до 19,7% (Дагестан), 17,5% (Тамбовская область) и 15% (Москва). С учетом январского повышения это отнюдь не размер инфляции.

— В любом случае по закону предельный индекс устанавливает правительство РФ, а ФАС отвечает за то, чтобы он не нарушался. В принципе, индекс может быть превышен. Но тогда следует представить конкретную аргументацию, согласие органов местного самоуправления на такое повышение, а процедура должна быть согласована с Федеральной антимонопольной службой.

В ряде регионов реализуются специальные программы, например по водоочистке. Граждане заинтересованы в том, чтобы у них из крана шла не техническая, а нормальная вода.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эта схема, к сожалению, часто плывет. Мы обсуждали этот вопрос в Думе: граждане обращались в ФАС и потом в прокуратуру. Если выявляли, что не было причин для столь резких скачков, им делали перерасчет. Иногда возникали случаи, когда повышение составляло порядка 30% на тепло. Такая тарифная политика во многом запускает инфляцию.

Что касается непосредственно тарифов, то их устанавливает глава региона.

— Есть какие-либо статистические данные о том, что делали получатели во время роста тарифов? Сколько сетей теплоснабжения и водоснабжения было отремонтировано за последние пять лет?

— Тарифы — это доход ресурсоснабжающих организаций (РСО). К сожалению, есть немало управляющих организаций (УО), которые хотят получать прибыль от собранных средств за коммунальные услуги. При этом люди страдают и бывают должны ресурсникам в домах, где не перешли на прямые расчеты с РСО.

С другой стороны, ситуация в регионах очень разная. Там, где губернатор серьезно занимается проблемой модернизации сетей, проблема решается. В Белгородской области была идеальная ситуация, но регион сильно пострадал от бомбежек ВСУ.

Кроме того, из федерального бюджета на эти цели было выделено 35 млрд рублей. Для страны это немного, но данные средства были направлены именно на инфраструктуру. Еще добавляют региональные бюджеты. В конечном итоге многое зависит от того, насколько местные власти осознают свою ответственность за подготовку к зимнему сезону.

Право на скидку: как уменьшить сумму в платежке ЖКХ и получить субсидию

— Как людям уменьшить сумму в платежках ЖКХ?

— Есть ряд категорий граждан, которые имеют право на субсидию. У остальных нет практически никакой возможности уменьшить сумму, помимо известных способов (оплата по счетчикам за воду, газ и отопление. — NEWS.ru).

Существует система адресной помощи малоимущим по оплате ЖКУ. В Москве такая субсидия положена тем, у кого сумма в платежке превышает 10% от совокупного дохода семьи. В большинстве регионов этот предел гораздо выше — от 16% в Петербурге до 22% в ряде других областей. Этот процент, увы, фигурирует в постановлении правительства. Чтобы изменить ситуацию, я несколько раз вносила инициативы, но изменить постановление кабмина пока не в силах.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несмотря на это, в Жилищном кодексе есть «заглушка» на такие цифры: с очень низких совокупных доходов (ниже прожиточного минимума) 22-процентный порог делится на поправочный коэффициент, чтобы люди могли получить субсидию на оплату «коммуналки».

— Несмотря на регулярное, достаточно серьезное ежегодное увеличение тарифов и бюджетные вливания, ситуация не становится лучше. Зимой 2025-го в морозы возник кризис с отоплением в Подмосковье. Казалось, что после этих скандалов такое не должно повториться. Но этой зимой было зафиксировано свыше 200 крупных аварий, тысячи людей остались без тепла, света и воды.

— Одна из причин — новостройки. Старую коммунальную инфраструктуру грузят новыми «человейниками». Застройщики борются за огромные прибыли, а не за то, чтобы гражданам было тепло в морозы.

— Такую же причину называли прошлой зимой. Неужели за целый год застройщиков не обязали провести новые сети или хотя бы отремонтировать старые?

— Увы, нет. Но это уже не моя компетенция, а комитета по строительству и ЖКХ. Моя — жилищные права граждан.

— Нередко возникают менее глобальные проблемы, чем ремонт гнилых труб: зимой в квартире температура составляет всего +15, а то и меньше. Что делать?

— Зафиксировать температуру, вызвав представителя УО. В крайнем случае можно запросить из котельной данные по подаче тепла. Нужно потребовать перерасчет.

— Обычно он бывает мизерным. Зато нервов, сил и времени на его получение уходит намного больше…

— Да. Как правило, даже этот мизер не хотят платить — предлагают зачесть в счет будущих платежей.

— Если не получается решить данный вопрос с УО, нужно обращаться в жилищную инспекцию?

— Конечно. Но надо быть готовым к тому, что далеко не везде эти инспекции работают так, как положено.

— Многие до сих пор не очень хорошо понимают, по какому принципу рассчитываются платежи за общедомовые нужды, места общего пользования и т. д.

— Все очень просто: пропорционально площади помещения (квартиры), находящегося в собственности или пользовании. Это норма Гражданского и Жилищного кодексов.

Галина Хованская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Планируют ли власти вводить дополнительные льготы для пенсионеров, инвалидов и многодетных граждан?

— Сейчас в основном жилищные льготы принимаются для участников СВО и членов их семей.

— В стране много говорят об умных счетчиках на тепло. Разъясните, пожалуйста, это обязательная программа? Устанавливают ли такие приборы за счет местных бюджетов?

— Это вовсе не обязательная для всех программа. В ряде регионов прошли эксперименты, в результате которых пришли к выводу, что люди еще не готовы сами оплачивать такие счетчики для многоквартирных домов.

В принципе, их можно установить и самим — должно быть решение общего собрания жильцов дома. Конечно, им придется перечислить некоторые суммы. Операторы счетчиков должны отчитываться, сколько сэкономили после их установки.

Капремонт: почему дом включен в программу, а работ нет

— Люди нередко говорят, что много лет перечисляют средства на капремонт, дом старый, но не включен в программу ремонта. Что делать гражданам в такой ситуации?

— Во-первых, в программу включены все дома. Вплоть до новостроек, против чего я очень сильно возражала. Впрочем, в некоторых регионах по-прежнему не включают новые дома в программу капремонта в течение трех лет после их введения в эксплуатацию.

С другой стороны, сейчас такое качество строительства… Знаете, сколько жалоб мне приходит из этих «человейников»? Строительство таких домов опасно. Это трагедия, когда в них ломаются лифты. Недавно я получила от избирателей сообщение о том, что человек поднимался пешком на 22-й этаж к больной матери. Медики скорых вообще отказываются от таких вызовов…

В основном ко мне приходят на прием с жалобами на капремонт.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— Что делать людям, которые давно ждут капремонта, но он не запланирован?

— Надо запросить документы и посмотреть на перечень работ по вашему дому, сроки, какие работы уже были проделаны…

Жалоб больше всего там, где нет спецсчетов, где люди отчисляют взносы на капремонт в «общий котел», то есть туда, где нельзя проконтролировать их использование.

Если нужно заменить лифт в доме, а денег не хватает, то лифтовики дают рассрочку только тем домам, у которых есть спецсчет. Эту методику предложил Общественный совет при Минстрое, и лифтовики активно ею пользуются.

Самое грустное в том, что сейчас есть планы прикрыть спецсчета. То есть единственную структуру, которая совершенно грамотно, по Гражданскому кодексу, позволяет отвечать не за имущество соседа, а за свое. Как-то в нашу фракцию приходил министр и сказал, что хотел бы попросить помочь с этим вопросом.

— Вы советуете переходить на спецсчета?

— Конечно. Можно попросить перевести дом из «общего котла» на спецсчет, потребовав, чтобы туда перешли все накопленные средства — с даты, когда в стране был введен взнос за капремонт. Правда, это длинная история: такие просьбы не любят региональные операторы «общего котла».

Аварийное жилье и ипотека: почему буксует программа расселения

— В сложную ситуацию попали жители аварийных домов, которые годами ждут расселения. Есть ли у них шансы на получение жилья?

— Финансирование программы расселения из авариек уменьшили, но не прекратили. Но все равно надо обращаться в суд и добиваться инициирования исполнительного производства.

— Но мы знаем, что, даже имея такое решение на руках, можно годами ждать его исполнения. При этом ежегодные победные отчеты о рекордном количестве возведенных квадратных метров жилья вызывают недоумение. Если столько строят, почему у нас много очередников, нуждающихся в расселении?

— Это хороший вопрос. Принцип очень простой. Они строят для того, чтобы застройщики не потеряли прибыль. Гражданам навязывают льготную ипотеку, чтобы обеспечить застройщикам продажу жилья.

Снос расселенного аварийного пятиэтажного дома в Москве Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости

Альтернатива ипотеке: почему тормозят программу наемных домов

— Как переломить эту тенденцию?

— Стратегической альтернативой могла бы стать программа наемных домов социального использования, которую я внедряю уже несколько лет.

— Проект стартовал в Петербурге. Другие регионы подключаются?

— Сейчас в Петербурге вводят в эксплуатацию девятый дом и жалуются, что их мало. Интересуются и другие регионы. Наемные дома социспользования строят в Калининградской области, в Югре и на Севере.

Строительство таких домов особенно актуально на Севере. Ипотека там совсем ни к чему: люди живут в этих краях лет по 20, а потом стараются перебраться на «материк», поближе к теплу. Причем они могут продать свои квартиры с большим трудом.

Наемное муниципальное жилье, в котором можно находиться долгое время, не приобретая его в собственность, — идеальное решение. Оно позволяет сохранить кадровый резерв на Севере, чтобы молодые ребята после институтов оставались там работать. Тем более что собственник таких домов — публичная власть, ремонты проводить в них проще, чем в обычных многоквартирных.

Я ездила в Югру. Ректор института сожалел по поводу того, что молодые аспиранты могут уехать, поскольку у них есть проблемы с жильем. У этих ребят совершенно потрясающие разработки новейшей технологии исследования нефти — и запасов, и состава… В Югре слегка изменили схему строительства наемного жилья, но главное в том, что взялись за эту программу.

— В каких еще регионах проявляют интерес к данному проекту?

— Недавно ко мне подошла депутат от Курской области и попросила подробнее рассказать об этой инициативе. Мы поговорили с представителями крупных предприятий — они могут сами строить такие дома, софинансировать их возведение или арендовать их у местной власти. Кроме того, система наемных домов способствует перемещению трудовых ресурсов по стране.

Главное, не путать: это не служебное жилье, а для всех — старых очередников, новых территорий, Севера, врачей и учителей. Для всех, кого не ставят в очередь на жилье по принципу «малоимущие», у кого не хватает денег на ипотеку. Для тех, у кого потребность в собственном жилье возникнет с возрастом, а до этого они могут поработать в разных регионах страны.

— В правительстве одобряют эту идею?

— Глава фракции Сергей Михайлович Миронов озвучил эту инициативу президенту, тот ее одобрил. По словам Миронова, ее нужно распространять на всю страну. Премьер Михаил Мишустин пообещал мне поддержать пилотный проект.

Он должен реализоваться в трех дотационных регионах. Надо понять, какая цена вопроса, сколько средств должен добавить федеральный бюджет, чтобы в этих областях могли построить такие дома.

Михаил Мишустин Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

— Мишустин выполнил свое обещание?

— Он сказал, что, несмотря на проблемы с бюджетом, деньги будут выделены.

— То есть все хорошо?

— Как сказать... Знаете, что сделал Минстрой? Они заинтересованы только в реализации коммерческого жилья, поэтому принесли справку на заседание комитета по бюджету, где обсуждались поправки, что им нужно еще полгода, чтобы разобраться с этой идеей. Хотя до этого они ровно столько же разбирались с ней.

В итоге пилот по строительству наемных домов социального использования не попал в бюджет.

На мой взгляд, это показывает отношение чиновников к людям. Три губернатора, три региона (Чувашия, Ярославская и Челябинская области) дали согласие на участие в проекте и ждут, буквально на низком старте, начала его реализации.

