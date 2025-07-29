Как сэкономить до 100% на ЖКХ и капремонте: рабочие способы для пенсионеров

Как сэкономить до 100% на ЖКХ и капремонте: рабочие способы для пенсионеров

В августе россиянам начнут приходит платежки за ЖКУ с большими суммами, чем раньше. Это связано с индексацией тарифов, проведенной в июле. Но даже на фоне роста сумм в квитанциях за коммуналку можно платить меньше. Пенсионеры могут снизить расходы за счет государственной поддержки. О том, как это сделать и сколько можно сэкономить, расскажет NEWS.ru.

Какие предоставляются льготы на услуги ЖКХ для пенсионеров

Субсидии

Субсидия на оплату жилищно-коммунальных услуг — это компенсация части стоимости ЖКУ. Она положена всем, у кого расходы на оплату жилого помещения и коммуналки превышают максимально допустимую долю в совокупном доходе семьи. Для пожилых россиян это особенно актуально, так как пенсии в стране существенно ниже средних зарплат.

На федеральном уровне допустимая доля расходов на коммуналку установлена в размере 22%. Тем не менее каждый регион может по своему усмотрению снизить этот порог. Например, в Москве он составляет 10% от дохода семьи, в Санкт-Петербурге — 14%, в Кирове — 15%.

Право получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг имеют:

владельцы либо наниматели жилой недвижимости;

участники жилищных кооперативов;

те лица, кому выдали муниципальное или государственное жилье.

При оформлении субсидии учитываются доходы всех людей, которые прописаны в квартире или доме. Если в квартире проживает одинокий пенсионер, но вместе с ним прописан, например, его родственник, проживающий в другом месте, то заработок последнего будет прибавлен к общему доходу семьи. Соответственно, в субсидии могут отказать.

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Резкое повышение тарифов на ЖКУ с 1 июля, скорее всего, приведет к тому, что большее число пенсионеров смогут претендовать на получение субсидий (когда расходы на оплату «коммуналки» превышают 22% от совокупного дохода семьи), сказала NEWS.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Долгова.

Льготы

Государство также может компенсировать расходы на квартплату отдельным категориям граждан, в том числе пенсионерам, в связи с особыми заслугами или жизненными ситуациями.

Федеральные льготы получают:

участники Великой Отечественной войны (ВОВ) и военнослужащие, проходившие службу с 22 июня 1941-го по 3 сентября 1945-го не менее шести месяцев;

жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя;

работники тыла во времена Второй мировой войны;

инвалиды войны, включая проживающих с ними членов семьи, члены семьи погибших инвалидов войны;

Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;

Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы;

ветераны боевых действий;

участники ликвидации последствий на Чернобыльской АЭС, их вдовы или вдовцы;

работники образовательных учреждений;

инвалиды 1–3-й групп.

Региональные льготы положены пенсионерам, ветеранам труда, а также некоторым другим категориям граждан.

Размер льготы в среднем составляет 30–50%, а в некоторых случаях — 100% (Герои России и СССР имеют право на стопроцентную компенсацию оплаты ЖКУ) и зависит не только от категории льготника, но и от региона проживания.

Компенсация расходов на капремонт

Льгота по капремонту — это компенсация расходов, а не «скидка» в чистом виде. Сначала пенсионер оплачивает взнос на капремонт в полном размере, после чего соцзащита или другой уполномоченный орган возвращает ему деньги. Автоматически эта льгота не применяется — нужно подать заявление.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Важно: на компенсацию расходов на капитальный ремонт могут рассчитывать только пенсионеры, причем не все. Есть несколько дополнительных условий. Люди старше 70 лет имеют право на компенсацию 50% расходов на капремонт. Пенсионерам, которым исполнилось 80 лет, расходы на капремонт компенсируют в размере 100%.

Есть еще один нюанс: компенсацию назначат только в том случае, если пенсионер не работает и проживает в квартире один, либо с другими родственниками, которые не работают по причине пенсионного возраста или инвалидности I или II группы.

Данная льгота вводится региональным законом, поэтому не действует по всей России.

Граждане РФ также имеют право на льготы по капремонту, которые устанавливают отдельные федеральные законы. В частности, меньше чем остальные платят за капремонт:

инвалиды I и II групп, дети‑инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов;

Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы;

инвалиды и участники ВОВ, члены их семей;

инвалиды и ветераны боевых действий;

граждане, пострадавшие из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС, и члены их семей.

Пенсионеры, которые относятся к этим категориям, платят меньше взносов на капремонт независимо от возраста.

Платежи без комиссий

Пенсионеры могут оплачивать ЖКУ, а также пени за неполные и несвоевременные платежи без банковской комиссии. Соответствующий закон вступил в силу в июле 2024 года.

В зависимости от банка и суммы пенсионеры смогут сэкономить от 0,2 до 2% от платежа. Это правило действует на платежи наличными, онлайн-платежи, оплату через банкоматы и терминалы.

Если платить через кассу банка, достаточно предъявить пенсионное удостоверение.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как получить компенсацию на оплату услуг ЖКХ

Пенсионеры могут узнать о положенных льготах на сайте «Госуслуги», в органах соцзащиты или в МФЦ. В этих службах оформляется заявление на компенсацию затрат на ЖКУ. Перечень документов для получения «скидки» зависит от основания ее предоставления. В большинстве случаев потребуется стандартный пакет:

паспорт;

документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства;

документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное удостоверение);

платежные документы, подтверждающие оплату коммунальных услуг.

При оформлении субсидии у гражданина РФ не должно быть долгов за ЖКУ. Однако если долг не был взыскан через суд или срок исковой давности истек, отказ в компенсации невозможен, сказал NEWS.ru доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

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