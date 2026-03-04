Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 17:32

В Пентагоне раскрыли, что применяют в ходе операции в Иране

Хегсет: США активно применяют вооружения с ИИ против Ирана

Пит Хегсет (слева), Дэн Кейн Пит Хегсет (слева), Дэн Кейн Фото: Ssgt. Madelyn Keech/Dod/Global Look Press
ВС США активно используют вооружения с технологиями искусственного интеллекта в ходе операции в Иране, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет. Его слова передает Reuters. При этом он не стал раскрывать детали применения подобных вооружений.

У нас есть много автономных систем, например беспилотников или других вооружений, в которых есть ИИ-компоненты, — сказал он.

Ранее Хегсет сказал, что совместная операция США и Израиля против Ирана под названием «Эпическая ярость» стала самой сложной и точной в истории. По его словам, кампания носит исключительно воздушный характер.

Позже глава Пентагона заявил, что условия завершения военной операции против Ирана определяет исключительно президент США Дональд Трамп. По его словам, они будут отвечать принципу «Америка прежде всего».

Также Хегсет заявил, что американские военные наносят удары по целям в Иране с хирургической точностью лазера. Глава ведомства добавил, что все цели, которые поставило руководство США, выполнимы и реалистичны.

