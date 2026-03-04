В Пентагоне раскрыли, есть ли у США проблемы с Россией в контексте Ирана

У Соединенных Штатов нет никаких разногласий с Россией и Китаем в связи с американо-израильской операцией против Ирана, заявил на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, которые передает Reuters, проблемы Вашингтона связаны совсем с другим.

У нас проблема не с ними (Москвой и Пекином — NEWS.ru), а с ядерными амбициями Ирана, — сказал Хегсет.

Отвечая на вопрос об отношении Москвы и Пекина к действиям США и Израиля, военный министр подчеркнул, что Штаты не рассматривают эти страны как препятствие. Шеф Пентагона также добавил, что у него нет специального послания для РФ и КНР по этому поводу.

Ранее Хегсет во время брифинга заявил, что Соединенные Штаты не намерены задействовать принцип коллективной обороны Североатлантического альянса в связи с продолжающейся операцией в Иране. Он добавил, что пока у американской стороны нет соответствующих планов.

Также Хегсет сказал, что перед началом военной операции против Ирана американское командование вывело более 90% своих военнослужащих с баз, которые находятся в зоне досягаемости иранского оружия. Эвакуация прошла незаметно и стала частью оборонительных приготовлений.