Китайский перевозчик пошел на крайние меры из-за войны в Персидском заливе COSCO Shipping объявил о приостановке бронирования грузов с Ближнего Востока

Крупнейший китайский морской перевозчик COSCO Shipping приостановил прием новых заказов из стран Ближнего Востока, сообщили в компании. Решение связано с эскалацией боевых действий в регионе и необходимостью обеспечить сохранность грузов.

В компании пояснили, что пауза вводится на основании последних результатов оценки рисков. В COSCO подчеркнули, что бронирования на соответствующих маршрутах не будут приниматься до особого распоряжения. Там добавили, что данная мера направлена на обеспечение стабильности морских перевозок и безопасности транспортируемых товаров.

Ситуация в регионе осложняется напряженностью вокруг Ормузского пролива, который является ключевой транспортной артерией для мирового рынка энергоресурсов. Иран уже заявлял, что блокирует пролив только для танкеров, связанных с США, однако фактически за последние сутки его смогли преодолеть лишь два судна.

Ранее замкомандующего ВМС Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран официально заблокировал ключевую мировую нефтяную артерию — Ормузский пролив. По его словам, движение нефтяных, коммерческих и рыболовных судов через пролив теперь невозможно.