На российских дорогах могут появиться «подработчики» Минтранс хочет закрепить в России особый статус для частных водителей

Минтранс России работает над проектом закона, который закрепит правовой статус, права и обязанности частного водителя на личном автомобиле или так называемого «подработчика», заявили ТАСС в пресс-службе ведомства. На сегодняшний день в Уставе автотранспорта такого вида деятельности нет. В нем закреплены только регулярные перевозки, перевозки по заказу и легковым такси.

Министерство транспорта <...> ведет работу над законопроектом, который закрепит правовой статус, права и обязанности <...> «подработчика», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2026 года такси могут перевести на отечественный автопром. Как уточнила юрист Яна Воробьева, новые машины в таксопарки разрешат покупать исключительно из предложенного списка моделей, производимых в России.

До этого в общественной организации «Объединение самозанятых России» выразили мнение, что в стране необходимо создать отдельное правовое регулирование для райдхейлинга — перевозок частных лиц на личных автомобилях. По мнению экспертов, этот вид перевозок должен стоять в одном ряду с такси и каршерингом.