26 февраля 2026 в 15:51

Симоньян пообещала миллион спасителям ребенка в Петербурге

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
Премией имени Тиграна Кеосаяна наградят прохожих, которые спасли выпавшего с 10-го этажа ребенка в Санкт-Петербурге, заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. Она попросила помочь найти героев.

Коллектив, найдите тех, кто поймал ребенка, пожалуйста. Их тоже ждет премия имени моего мужа, — обратилась Симоньян к подписчикам.

Премия имени Тиграна Кеосаяна вручается людям, совершившим героические поступки. Ее размер составляет 1 млн рублей.

Ребенок выпал из окна 10-го этажа на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Малыша спасли случайные прохожие, однако он получил травмы и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Прокуратура начала проверку.

Это уже второй случай спасения ребенка, выпавшего из окна. До этого другой спаситель — дворник Хайрулло Ибадуллаев — рассказал, что сломал пальцы во время ловли. Несмотря на травму, он вернулся к работе. Пострадавший ребенок остается в больнице.

В свою очередь, подмосковный детский омбудсмен Ксения Мишонова предложила сделать обязательной установку блокираторов на окна в домах с детьми. Депутат подчеркнула, что требование должно касаться и владельцев, и арендодателей жилья.

