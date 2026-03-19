19 марта 2026 в 12:47

В Кремле пройдет чествование российских паралимпийцев

Песков: 19 марта Путин наградит российских паралимпийцев в Кремле

Члены Паралимпийской сборной России на Красной площади во время чествования в ГУМе Члены Паралимпийской сборной России на Красной площади во время чествования в ГУМе Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В пятницу, 19 марта, российский лидер Владимир Путин встретится с победителями и призерами XIV Паралимпийских зимних игр, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоится в Кремле, передает ТАСС.

Сегодня в Кремле состоится церемония награждения победителей и призеров Паралимпийских игр, которые недавно прошли в Италиию. Наши герои-паралимпийцы вернулись в Москву, и сегодня они будут в Кремле встречаться с главой государства, — сказал представитель Кремля.

Тем временем стало известно, что Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, ставших победителями Паралимпийских игр. Так, орденом Дружбы награждены пять паралимпийцев: Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. Также наград удостоены тренеры.

Дл этого глава министерства Михаил Дегтярев рассказал, что Министерство спорта подготовило проект по увеличению выплат для призеров зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Ожидается, что обновленный порядок выплат будет утвержден в ближайшее время.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда с ножом похитила двоих знакомых в центре Ангарска
Калас рассказала о недопониманиях между Европой и США по Ближнему Востоку
Каллас призвала ЕС найти альтернативу капитуляции Киева перед Россией
Почти 200 БПЛА, голодные украинцы, террористы: ВСУ атакуют РФ 19 марта
Роскомнадзор опроверг сообщения о нехватке мощностей для блокировок
Жителям Подмосковья напомнили о правилах использования самокатов
Ситуация в Дубае 19 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
В ГД ответили, почему ЕС не запрещает Украине атаковать «Турецкий поток»
Саакашвили обратился к властям Грузии после смерти патриарха Илии II
Американскую звезду телеэфиров заподозрили в педофилии
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
