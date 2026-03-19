В Кремле пройдет чествование российских паралимпийцев

Члены Паралимпийской сборной России на Красной площади во время чествования в ГУМе

В пятницу, 19 марта, российский лидер Владимир Путин встретится с победителями и призерами XIV Паралимпийских зимних игр, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоится в Кремле, передает ТАСС.

Сегодня в Кремле состоится церемония награждения победителей и призеров Паралимпийских игр, которые недавно прошли в Италиию. Наши герои-паралимпийцы вернулись в Москву, и сегодня они будут в Кремле встречаться с главой государства, — сказал представитель Кремля.

Тем временем стало известно, что Путин подписал указ о награждении государственными наградами российских спортсменов, ставших победителями Паралимпийских игр. Так, орденом Дружбы награждены пять паралимпийцев: Анастасия Багиян, Алексей Бугаев, Варвара Ворончихина, Иван Голубков и Сергей Синякин. Также наград удостоены тренеры.

Дл этого глава министерства Михаил Дегтярев рассказал, что Министерство спорта подготовило проект по увеличению выплат для призеров зимних Олимпийских и Паралимпийских игр. Ожидается, что обновленный порядок выплат будет утвержден в ближайшее время.