Володин призвал лучше следить за выполнением показателей регионами

Необходимо внести изменения в законодательство о невыполнении ключевых показателей в ряде регионов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. К такому выводу он пришел после доклада главы Счетной палаты Бориса Ковальчука о том, что некоторые субъекты РФ не выполняют ни один из четырех ключевых показателей: ввод жилья, налоговые и неналоговые поступления, создание рабочих мест, а также ряд других. При этом, по его словам, санкции к таким регионам не применяются.

Выводы Счетной палаты нас обязывают, чтобы мы со своей стороны внесли необходимые изменения в законодательство и обсудили эту тему в рамках комитета по контролю, — отметил Володин.

Он подчеркнул, что к работе должны быть привлечены профильные комитеты Госдумы, а также представители Минстроя. Парламентский контроль, по его словам, должен выстраиваться системно и эффективно, а выявленные проблемы не должны оставаться без последствий.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин потребовал от Росимущества активизировать работу по наполнению казны за счет продажи госимущества в 2026–2027 годах. Он отметил, что по итогам предыдущих периодов план по доходам был перевыполнен на 32%, назвав это показателем системной работы.