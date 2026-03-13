Стало известно, сколько процентов составила инфляция в феврале Годовой уровень инфляции в России в феврале 2026 года достиг 5,91%

В феврале 2026 года инфляция в России достигла 5,91%, что немного ниже январского показателя в 6%, следует из данных Росстата. Потребительские цены за месяц увеличились на 0,73%.

Согласно статистическим данным, в феврале цены на продукты питания увеличились на 0,84% по сравнению с январем и на 5,43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,28% за месяц и на 3,2% за год. Стоимость услуг поднялась на 1,1% по отношению к январю и на 9,89% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее экономист Денис Ракша отметил, что снижение ключевой ставки до 3% может привести к гиперинфляции. Центральный банк РФ, по словам эксперта, принимает меры предосторожности, чтобы избежать негативных последствий. При этом ЦБ РФ не несет ответственности за состояние экономики в целом. Эксперт призвал население не беспокоиться о текущей ситуации с ключевой ставкой, так как на нее сложно повлиять.

До этого начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов заявил, что граждане во всем мире склонны оценивать рост цен выше официальных данных. Регулятор учитывает эти настроения. Личные инфляционные ожидания формируются на основе наиболее заметных для человека товаров. Решения ЦБ по ключевой ставке зависят от «незаякоренности» ожиданий населения.