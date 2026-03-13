Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 19:16

Стало известно, сколько процентов составила инфляция в феврале

Годовой уровень инфляции в России в феврале 2026 года достиг 5,91%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В феврале 2026 года инфляция в России достигла 5,91%, что немного ниже январского показателя в 6%, следует из данных Росстата. Потребительские цены за месяц увеличились на 0,73%.

Согласно статистическим данным, в феврале цены на продукты питания увеличились на 0,84% по сравнению с январем и на 5,43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,28% за месяц и на 3,2% за год. Стоимость услуг поднялась на 1,1% по отношению к январю и на 9,89% по сравнению с предыдущим годом.

Ранее экономист Денис Ракша отметил, что снижение ключевой ставки до 3% может привести к гиперинфляции. Центральный банк РФ, по словам эксперта, принимает меры предосторожности, чтобы избежать негативных последствий. При этом ЦБ РФ не несет ответственности за состояние экономики в целом. Эксперт призвал население не беспокоиться о текущей ситуации с ключевой ставкой, так как на нее сложно повлиять.

До этого начальник главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов заявил, что граждане во всем мире склонны оценивать рост цен выше официальных данных. Регулятор учитывает эти настроения. Личные инфляционные ожидания формируются на основе наиболее заметных для человека товаров. Решения ЦБ по ключевой ставке зависят от «незаякоренности» ожиданий населения.

инфляция
показатели
Россия
продукты
товары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв у посольства США устроили мать с сыновьями
Украинцы могут остаться без соцвыплат
Погрязшая в энергокризисе Куба обратилась к США
Экс-президента Бразилии госпитализировали с пневмонией
Раскрыта новая деталь в скандале с женой Алибасова-младшего
«Нужно было рисковать»: Слуцкая о прокате Гуменника и Петросян на ОИ-2026
Смерть ребенка в Звенигороде, американский «Линкольн» подорвали: что дальше
Историк разоблачил «бандеровский» миф украинцев
Раскрыта причина задержания танкера Sea Owl I в Швеции
Трамп опозорил Зеленского, уличив во лжи
Афганистан атаковал жилой комплекс пакистанских офицеров
РФС оштрафовал «Спартак» за буйных фанатов
Раскрыто, сколько миллиардов направят на дошколят в России
«Сбер» отбился в суде от иска на 1,4 млрд рублей
Дипломаты рассказали о маршруте эвакуации россиян через Анталью
«Удивленно смотрит»: Захарова указала на фатальную ошибку СМИ с Зейналовой
В Ереване задержали троих участников акции в поддержку Карапетяна
Американист рассказал о планах США подтолкнуть Европу в объятия России
«Никогда не бил Арину»: Алибасов о скандалах с женой и страхе за дочку
ФАС «приструнит» коммунальщиков за необоснованные тарифы
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.