Силуанов поставил точку в вопросе новых налоговых реформ

Кардинальных преобразований налоговой системы в России не планируется, так как все основные изменения уже были приняты, заявил министр финансов Антон Силуанов в интервью «Известиям» на полях ПМЭФ-2026. По его словам, льготные преференции и корректировки будут происходить и дальше, но таких масштабных решений, как два года назад, не ожидается.

Решения по предоставлению льготных преференциальных решений, где-то с учетом эффективностей или налоговых расходов, решения с точки зрения корректировки, они всегда происходят и происходили, но кардинальных, еще раз повторюсь, таких изменений, как это было два года назад, таких предложений готовить не будут, — отметил Силуанов.

Министр отметил, что основной упор сейчас делается на борьбу с серыми схемами при уплате налогов. В частности, речь идет об импорте товаров из третьих стран через государства Евразийского экономического союза. До 1 июня, когда ввели систему подтверждения оплаты поставок, действовала схема, при которой товар приходил неизвестному импортеру, а тот не платил НДС и не растаможивал продукцию должным образом.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что экономике России будет сложно расти без новых источников на рынке труда. Так он ответил на вопрос об исчерпании резервов для роста экономики. По словам Решетникова, исчерпание резервов для роста экономики ставит под вопрос устойчивое развитие.