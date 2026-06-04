«И что Оксфорд?»: в России нашли альтернативу западным подходам в обучении Муфтий Крганов увидел в экономике народов России замену Гарварду и Оксфорду

Экономика народов России способна стать альтернативой обучению в Оксфорде и Гарварде, заявил глава Духовного управления мусульман Альбир Крганов на Петербургском экономическом форуме. По его мнению, в стране необходимо разработать собственные учебные пособия по уникальному экономическому опыту коренных народов. В качестве примера муфтий привел якутскую модель ловли рыбы, а также упомянул предприимчивость татар, передает корреспондент NEWS.ru.

Ну и что Оксфорд и Гарварды? А мы что, хуже? Они что, с небес пришли? Те же люди! У всех народов есть свои хитрости. Говорят же, что татары хитрые, — сказал спикер.

Ранее глава Торговой палаты США в России Роберт Эйджи заявил, что многие американские компании ждут разрешения от Вашингтона, чтобы вернуться в Россию. Он добавил, что большинство компаний из США продолжают работать в стране.

До этого министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что рынок труда столкнулся с нехваткой работников в ряде отраслей. При этом уровень безработицы по-прежнему остается на историческом минимуме и составляет 2,2%.