Оксфордский словарь выбрал слово года

Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года, сказано на сайте издательского отдела Оксфордского университета. Там указано, что этим словом обозначается намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность.

Оно образовано от английских слов rage (гнев) и bait (приманка). Как пишут эксперты, это слово стало встречаться в три раза чаще за последние 12 месяцев, кроме того, оно крепко вошло в лексикон медийщиков и креаторов. Появилась даже практика так называемого рейджфарминга (rage-farming) — когда у пользователей Сети пытаются вызвать сильные эмоции, чтобы вызвать интерес к какой-либо теме.

Ранее составители Кембриджского словаря назвали термин «парасоциальный» словом 2025 года, сообщается на сайте справочника. Его внесли в перечень словаря еще два года назад. Термин «парасоциальный» отсылает к связи, которую человек чувствует между собой и известной личностью. В словаре приводятся два словосочетания с этим словом: парасоциальные отношения и парасоциальная скорбь. Первое значит, что человек ощущает связь со знаменитостью, хотя может быть не знаком с ней лично, а второе — печаль, которую он испытывает после новостей о смерти известной личности.

До этого выяснилось, что слова «окак», «тревожность», «лабубу», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «победа» вошли в топ-40 проекта «Слово года». Финальный список формируется по итогам онлайн-голосования, которое проводится ежегодно.