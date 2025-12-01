День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 06:43

Оксфордский словарь выбрал слово года

Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» словом года

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Оксфордский словарь выбрал «рейджбейт» (rage bait) словом 2025 года, сказано на сайте издательского отдела Оксфордского университета. Там указано, что этим словом обозначается намеренно провокационный онлайн-контент, с помощью которого автор пытается набрать популярность.

Оно образовано от английских слов rage (гнев) и bait (приманка). Как пишут эксперты, это слово стало встречаться в три раза чаще за последние 12 месяцев, кроме того, оно крепко вошло в лексикон медийщиков и креаторов. Появилась даже практика так называемого рейджфарминга (rage-farming) — когда у пользователей Сети пытаются вызвать сильные эмоции, чтобы вызвать интерес к какой-либо теме.

Ранее составители Кембриджского словаря назвали термин «парасоциальный» словом 2025 года, сообщается на сайте справочника. Его внесли в перечень словаря еще два года назад. Термин «парасоциальный» отсылает к связи, которую человек чувствует между собой и известной личностью. В словаре приводятся два словосочетания с этим словом: парасоциальные отношения и парасоциальная скорбь. Первое значит, что человек ощущает связь со знаменитостью, хотя может быть не знаком с ней лично, а второе — печаль, которую он испытывает после новостей о смерти известной личности.

До этого выяснилось, что слова «окак», «тревожность», «лабубу», «сигма», «цифровой рубль», «переговоры» и «победа» вошли в топ-40 проекта «Слово года». Финальный список формируется по итогам онлайн-голосования, которое проводится ежегодно.

Оксфорд
контент
провокации
слова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ пытались атаковать Тульскую область
«Отъявленные русофобы»: Васильев о недопуске биатлонистов на Кубок мира
Над Ленобластью сбили четыре БПЛА
Названо количество освобожденных ВС РФ населенных пунктов
Оксфордский словарь выбрал слово года
Стало известно об одном нерешенном вопросе на переговорах Украины и США
«Разговор сам с собой»: Евродепутат раскритиковал ЕС за решение по России
Врач развеяла устоявшийся миф о совместимости продуктов
Классическая «Мимоза»: легендарный салат по правильному советскому рецепту
«Медвежья услуга»: Симоньян указала на глупое решение Украины
Штурм под Красноармейском и прорыв в ДНР: успехи ВС РФ к утру 1 декабря
Три аэропорта на юге России ввели временные ограничения на полеты
Названа победительница конкурса «Женщина — Герой» 2025
Питон во сне: мужские и женские толкования, о которых вы не знали
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 декабря
Дипломаты рассказали об усилении давления США на Турцию из-за России
Депутат призвал не верить в популярный у автолюбителей ритуал
Стало известно, сколько жителей России сдали тест на ВИЧ
К чему снится призрак: узнайте значение сна подробно
В Ленобласти ввели режим воздушной опасности из-за БПЛА
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.