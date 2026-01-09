Атака США на Венесуэлу
Картошку больше не жарю. Готовлю по-шведски: мини-лодочки с креветками и укропным соусом — свежесть в каждой порции

Действительно, обычная жареная картошка не может сравниться с этой лёгкой, изящной и очень свежей закуской, вдохновлённой скандинавской кухней. Запечённые до хрустящей корочки картофельные лодочки наполнены сочными креветками и ярким укропным соусом, создавая идеальный баланс текстур и вкусов. Это блюдо не только красиво выглядит на столе, но и дарит ощущение чистоты и свежести, как морской бриз.

Для приготовления вам понадобится: 8 средних картофелин (удлинённой формы), 300 г очищенных варёных креветок, 200 г сметаны, пучок свежего укропа, 1 ч. л. лимонного сока, 2 ст. л. оливкового масла, соль, чёрный перец. Картофель тщательно вымойте, разрежьте вдоль пополам. Аккуратно ложкой или ножом вырежьте середину, чтобы получились лодочки. Смажьте их маслом, посолите, поперчите и запекайте на противне 30–35 минут при 200 °C до мягкости и золотистых краёв. Для соуса мелко порубите укроп, смешайте со сметаной, лимонным соком, солью и перцем. Готовые горячие лодочки заполните соусом, сверху выложите креветки. Подавайте немедленно, украсив веточкой укропа.

