Простая лепешка: вкуснее драников, проще пирожков — нужны картошка и чеснок

Простая лепешка с картошкой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Драники любят многие, но с ними бывает много возни: трешь, отжимаешь, они темнеют. Эти лепешки из картофеля решают все проблемы. Получаются они нежнее и сочнее классических драников, а готовить их проще простого. Золотистая корочка, аромат чеснока и свежей зелени — оторваться невозможно.

Возьмите 4 крупные картофелины, очистите их и натрите на мелкой терке. Не отжимайте сок, пусть остается — это даст нежность. В отдельной миске смешайте картофельную массу с двумя яйцами, тремя измельченными зубчиками чеснока и пучком мелко рубленого укропа или петрушки. Добавьте 3 ст. л. муки, соль и перец по вкусу. Перемешайте все до однородности. Масса должна получиться как густая сметана, не стекать с ложки.

Поставьте сковороду на средний огонь и налейте достаточное количество подсолнечного масла — оно должно покрывать дно слоем около 3–5 мм. Когда масло хорошо разогреется, столовой ложкой выкладывайте картофельное тесто. Следите, чтобы между заготовками оставалось небольшое расстояние, иначе они слипнутся.

Обжаривайте на среднем огне 4–5 минут до появления корочки, затем аккуратно переверните лопаткой и жарьте вторую сторону еще 4–5 минут.

Готовые лепешки перекладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем — оно впитает излишки масла. Подавайте горячими, пока они не остыли. Идеальное дополнение — сметана.

  • Совет: чтобы лепешки получились еще ароматнее, добавьте в тесто щепотку молотой паприки или куркумы для красивого золотистого оттенка.

лепешки
простой рецепт
картофель
рецепты
быстрый рецепт
закуски
рецепт
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
