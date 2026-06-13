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13 июня 2026 в 13:00

Картошка, лук и яйцо — один пирог заменяет гору маленьких драников. «Царь-картошка» на ужин

Фото: D-NEWS.ru
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Беру 2 картофелины, луковицу и яйцо — и за 15 минут жарю на сковороде румяный пирог «Сельский». Никакой духовки, никакого теста. Получается обалденная вкуснятина: хрустящая золотистая корочка снаружи и нежная, сочная картофельно-луковая серединка, которая тает во рту. Идеальный быстрый ужин или завтрак.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупные картофелины (около 400 г), 1 луковица, 2 яйца, 2 ст. л. муки, соль, черный перец, растительное масло для жарки. Картофель вымойте, очистите и натрите на крупной терке. Лук нарежьте мелкими кубиками. В миске смешайте картофель, лук, яйца, муку, соль и перец. Тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофельную массу, разровняйте в виде лепешки толщиной 1,5–2 см. Жарьте на среднем огне под крышкой 5–7 минут до румяного низа. Аккуратно переверните с помощью тарелки или лопатки. Жарьте еще 4–5 минут до готовности. Подавайте горячим со сметаной, зеленью или чесночным соусом.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот картофельный пирог «Сельский». Даже те, кто не любит драники, просили добавки. Кстати, вместо репчатого лука можно взять зеленый — вкус станет свежее. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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