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13 июня 2026 в 07:45

3 запеканки за полчаса: картофельная по-белорусски, творожная и капустная

3 запеканки за полчаса 3 запеканки за полчаса Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Когда хочется горячего и сытного, а стоять у плиты совсем нет желания, запеканки становятся настоящим спасением. Три рецепта из нашей подборки готовятся очень быстро: пока духовка разогревается, уже можно собрать все в форму. Белорусская картофельная с хрустящей корочкой, нежная творожная, которая тает во рту, и ароматная капустная с сырной шапкой — каждый вариант проверен и всегда получается. Они хороши и горячими, и на следующий день холодными.

Рецепт № 1: драчена — картофельная запеканка по-белорусски

Такая запеканка получается с хрустящей верхушкой и мягкой серединкой — классика белорусской кухни в современном исполнении.

Очистите 1 кг картофеля, натрите на мелкой терке. Отожмите лишний сок через марлю. Добавьте 100 г сметаны, 1 яйцо, соль и перец. Перемешайте. На сковороде обжарьте 150 г сала или бекона кубиками до шкварок. Шкварки и вытопленный жир добавьте в картофельную массу. Перемешайте. Выложите массу в форму, застеленную пергаментом. Запекайте при 190 градусах 25–30 минут до румяной корочки. Подавайте со сметаной.

  • Совет: картофель для драчены берите крахмалистых сортов — так запеканка лучше держит форму.

Рецепт № 2: творожная запеканка — нежная, как суфле

Запеканка выходит невероятно нежной, почти как десерт, но при этом сытной и полезной.

Смешайте 500 г творога, 2 яйца, 3 ст. л. сахара (или 1 ч. л. соли для соленого варианта), 2 ст. л. манки, щепотку соли и ванилин. Пробейте блендером до однородного крема. Оставьте на 15 минут, чтобы манка набухла. Форму смажьте маслом, присыпьте панировкой или манкой. Выложите массу, разровняйте. Запекайте при 180 градусах 35–40 минут. Внутри — нежная, влажная, как чизкейк. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой. Соленый вариант — с зеленью и чесноком — хорош как закуска.

  • Совет: для более воздушной текстуры отделите белки от желтков, взбейте белки в пену и аккуратно вмешайте в конце.

Простые рецепты запеканок Простые рецепты запеканок Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 3: капустная запеканка с сыром — сочная и хрустящая

Капустная запеканка получается очень сочной внутри и хрустящей снаружи — отличный вариант для тех, кто любит овощи.

Нашинкуйте 500 г белокочанной капусты тонкой соломкой. Обжарьте на сковороде с 1 ст. л. масла 5–7 минут, посолите. В отдельной миске взбейте 3 яйца, 100 мл молока, соль и перец. Форму смажьте маслом. Выложите капусту, разровняйте. Залейте яичной смесью. Сверху посыпьте 100 г тертого сыра. Запекайте при 190 градусах 20–25 минут до румяной корочки. Ешьте горячей или холодной — как закуску или гарнир.

  • Совет: к капусте можно добавить обжаренные грибы или вареную курицу — получится полноценный ужин.

Советы, как приготовить идеальные быстрые запеканки

Все запеканки лучше готовить в форме с антипригарным покрытием или смазанной маслом и присыпанной сухарями — тогда они легко отходят.

Не передерживайте в духовке: 25–30 минут обычно достаточно, чтобы все пропеклось, а сверху появилась красивая корочка.

Чтобы было пышнее, в творожную запеканку можно добавить щепотку разрыхлителя, а в картофельную — немного соды.

Готовые запеканки отлично сочетаются со сметаной, свежими овощами или простым салатом. Картофельную версию подавайте с солеными огурчиками, творожную — с ягодами или вареньем, а капустную — с томатным соусом. А еще эти блюда можно готовить заранее и разогревать — они не теряют вкуса.

Вариантов разнообразить вкус масса: добавляйте в картофельную запеканку колбасу или грибы, в творожную — курагу, в капустную — ветчину или курицу.

Еще 3 запеканки на завтрак, обед и ужин собрали в другой нашей подборке.

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Анастасия Фомина
А. Фомина
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