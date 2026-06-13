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13 июня 2026 в 12:30

Летний десерт с клубникой и чиа. Никакой духовки, никакой возни — мусс густеет сам

Фото: D-NEWS.ru
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Когда есть свежая клубника, ничего не пеку — смешиваю греческий йогурт с чиа и желатином, добавляю ягоды и банан, а через 2 часа в холодильнике получается прохладный, сливочный «дрожащий» торт. Никакой духовки, никакой возни — десерт густеет сам. Получается обалденная вкуснятина: нежный, как мусс, с кисло-сладкими вкраплениями клубники и банана, а семена чиа добавляют приятную текстуру. Идеально для летнего чаепития.

Для приготовления вам понадобится: 600 г греческого йогурта (или густой сметаны), 120 г сахара, 0,3 ч. л. ванилина, 60 г семян чиа, 25 г быстрорастворимого желатина, 70 мл холодной воды, 350 г клубники, 2 банана. Желатин залейте водой, оставьте набухать, затем прогрейте до растворения (не кипятите). Йогурт смешайте с сахаром и ванилином, добавьте чиа, перемешайте, оставьте на 10 минут. Введите растопленный желатин, интенсивно взбивая венчиком. Клубнику нарежьте дольками, банан — кружочками. Вмешайте фрукты в основу. Выложите массу в форму (затянутую пленкой) или кондитерское кольцо. Уберите в холодильник на 2–3 часа до полного застывания. Подавайте, нарезав порционно.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала этот «дрожащий» клубничный торт с чиа. Даже те, кто не любит желатиновые десерты, просили добавки. Кстати, вместо греческого йогурта можно взять кокосовый — получится веганский вариант. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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кулинария
рецепты
Мария Левицкая
М. Левицкая
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