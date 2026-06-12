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12 июня 2026 в 16:35

Мешаю муку и дрожжи и беру лук с черри: пышная итальянская фокачча без замеса получается с первого раза

Фото: D-NEWS.ru
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Есть рецепты хлеба, которые кажутся сложными только на первый взгляд. Эта фокачча — как раз такой случай. Тесто не нужно долго вымешивать, достаточно просто соединить ингредиенты и дать времени сделать всю работу. В результате получается высокий, воздушный хлеб с хрустящей корочкой и ароматной начинкой.

Особый вкус фокачче придают томаты черри, сладкий лук и оливковая заливка.

Для приготовления вам понадобится:

Для теста: мука — 500 г, прессованные дрожжи — 15 г (или сухие — 5 г), теплая вода — 310 мл, соль — 10 г, оливковое масло — 2 ст. л.

Для начинки и заливки: теплая вода — 40 мл, оливковое масло — 40 мл, томаты черри — 200 г, красный лук — 1 крупная головка, чеснок — 3 зубчика, базилик — небольшой пучок, крупная соль — по вкусу.

В теплой воде растворите дрожжи. Добавьте соль и оливковое масло. Всыпьте муку и перемешайте ложкой до увлажнения всех ингредиентов. Вымешивать тесто не нужно. Накройте миску и оставьте на 10 минут.

Форму застелите пергаментом и хорошо смажьте маслом. Переложите тесто, накройте и оставьте еще на 10 минут. Затем аккуратно растяните его по форме и дайте постоять 20 минут.

Смажьте руки маслом и сделайте на поверхности теста глубокие углубления пальцами. Смешайте воду и оливковое масло, распределите смесь по поверхности. Выложите половинки томатов черри, тонкие перья красного лука, пластинки чеснока и листочки базилика. Посыпьте крупной солью.

Оставьте фокаччу еще на 20 минут для подъема. Выпекайте при 220 градусах 30–35 минут до румяной корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за то, что тесто не нужно долго вымешивать и переживать за результат. Главное — не жалеть оливкового масла для формы и поверхности хлеба. А если добавить немного чеснока и свежего базилика вместе с черри, аромат во время выпечки собирает на кухне всю семью задолго до готовности фокаччи.

Проверено редакцией
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оливковое масло
базилик
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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