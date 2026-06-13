Известный телеведущий угодил под струю навоза The Sun: Джереми Кларксон стал жертвой коровьей диареи во время съемок шоу

Британский телеведущий Джереми Кларксон стал жертвой приступа диареи у собственной коровы, передает The Sun. Этот эпизод вошел в очередной выпуск документального сериала «Ферма Кларксона».

Гостем очередного выпуска стал фермер и блогер Калеб Купер. В ходе съемок Кларксон и Купер намеревались провести некоторые манипуляции с коровой, принадлежащей ведущему. Однако в процессе животное испустило струю жидких фекалий, которые попали Кларксону в рот.

Журналист обратился к Куперу, который не смог сдержать смеха, с просьбой проверить, остались ли следы на его лице. Кларксон в шутку заявил, что пресытился сельской жизнью и собирается вернуться в Лондон на своем Bentley.

Ранее сообщалось, что телеведущего Александра Гордона оштрафовали за нарушение правил хранения оружия, что повлекло его утрату. Мировой судья рассмотрел дело 15 мая. Телеведущего признали виновным по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях и обязали выплатить пять тысяч рублей. На заседании он не присутствовал и попросил суд рассмотреть дело в его отсутствие.