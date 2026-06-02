Гордон получил штраф из-за оружия

Суд оштрафовал Гордона на 5 тыс. рублей за нарушение правил хранения оружия

Александр Гордон Фото: Александр Натрускин/РИА Новости
Телеведущего Александра Гордона оштрафовали за нарушение правил хранения оружия, следует из информации, опубликованной на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы. Мировой судья рассмотрел дело 15 мая.

Согласно постановлению, Гордон нарушил правила хранения оружия, что повлекло его утрату. Телеведущего признали виновным по статье 20.8 Кодекса об административных правонарушениях и обязали выплатить 5 тыс. рублей. На заседании он не присутствовал, поскольку попросил суд рассмотреть дело в его отсутствие.

Ранее портал Super.ru сообщил, что солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 524 тыс. рублей. По информации авторов материала, артисту временно запретили выезжать за пределы России.

До этого Telegram-канал «Звездач» сообщил, что блогерша Оксана Самойлова задолжала ФНС свыше 100 тыс. рублей. В материале авторов говорится, что она не перечислила обязательный платеж как индивидуальный предприниматель. При этом «Звездач» отмечает, что по закону Самойлову не могли выпустить за границу с долгом более 30 тыс. рублей.

