«Никогда не чувствовала»: Барановская раскрыла детали отношений с Гордоном Барановская заявила, что никогда не ощущала себя ущемленной Гордоном

Телеведущая Юлия Барановская заявила, что никогда не ощущала ущемления своих прав при работе с коллегой Александром Гордоном. В рамках «Форума в большом городе» от VK, проходившего в киноконцерне «Мосфильм», она отметила, что, наоборот, отношения у них на равных, передает NEWS.ru.

Я никогда не чувствовала, что он главный, а я ниже. Я могла сама относиться к нему, как к своему наставнику, педагогу, и я про это много говорила. Но Саша уже много лет говорит, что его ученица его переросла. И я не чувствовала, что он главный. И, не кривя душой, я всегда что думаю, то и говорю, я, к счастью, никогда ущемления по половому признаку не ощущала, — сказала Барановская.

Ранее Савеловский районный суд Москвы вынес решение по иску бывшего капитана сборной России по футболу Андрея Аршавина к его бывшей гражданской супруге Барановской. Аршавин добивался уменьшения размера алиментов на содержание их общих троих детей. Иск был удовлетворен.

До этого Барановская вместе с детьми оказалась в Антарктике на судне, где их застал мощный шторм. Из-за экстремальных погодных условий группа была вынуждена экстренно укрыться в одной из бухт.