Барановская застряла в Антарктиде из-за шторма

Телеведущая Юлия Барановская вместе с детьми оказалась в ледяном плену в Антарктике из-за мощного шторма, о ситуации она рассказала в своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Из-за экстремальных погодных условий группа была вынуждена экстренно укрыться в одной из бухт.

Сейчас судно, на котором находится звезда программы «Мужское/Женское», крепко пришвартовано и стоит на якоре в ожидании улучшения видимости и прекращения ветра. Сама Барановская сообщила в блоге, что выход в открытое море в данный момент смертельно опасен.

Пока никто не знает, сколько нам здесь стоять, а туда выходить… ну, туда 500 метров — и «привет», — поделилась Барановская подробностями своего положения.

Ведущая, известная своей любовью к необычным и рискованным маршрутам, уже несколько дней не выходит на связь после публикации тревожных видеокадров со штормом.

Ранее ведущая сообщила подписчикам, что вместе с детьми встретила Новый год на ледниках Патагонии. Как уточнила Барановская, они отправились к ледникам Спегаццини, Упсала и Перито-Морено, которые осматривали с воды.