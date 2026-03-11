Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 11:17

Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока

АТОР: вывоз российских туристов с Ближнего Востока завершат до 15 марта

Фото: Shutterstock/FOTODOM
До 15 марта планируется вывезти всех российских туристов из стран Ближнего Востока, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, в регионе осталось всего несколько тысяч.

Мы ожидаем, что все-таки до 15 числа этот процесс будет завершен. Мы сейчас говорим только про туристов, находящихся в странах Ближнего Востока, — сказала Ломидзе.

По информации Ломидзе, в зоне конфликта остается несколько тысяч россиян. В момент начала военной операции США и Израиля их число оценивалось примерно в 50 тыс. человек.

Ранее стало известно, что авиаперевозчики, выполняющие рейсы между Азией и Европой, подняли стоимость билетов и топливные сборы из-за обострения в странах Персидского Залива. Теперь самый дешевый билет эконом-класса на прямой рейс Air France Шанхай — Париж 12 марта подорожал до 26 тыс. юаней (около 300 тыс. рублей).

Ранее в АТОР констатировали, что самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь. Проблемы есть также на Шри-Ланке и Мальдивах.

