Россия почти завершила вывоз туристов из стран Ближнего Востока

До 15 марта планируется вывезти всех российских туристов из стран Ближнего Востока, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. По ее словам, в регионе осталось всего несколько тысяч.
Мы ожидаем, что все-таки до 15 числа этот процесс будет завершен. Мы сейчас говорим только про туристов, находящихся в странах Ближнего Востока, — сказала Ломидзе.
По информации Ломидзе, в зоне конфликта остается несколько тысяч россиян. В момент начала военной операции США и Израиля их число оценивалось примерно в 50 тыс. человек.
Ранее стало известно, что авиаперевозчики, выполняющие рейсы между Азией и Европой, подняли стоимость билетов и топливные сборы из-за обострения в странах Персидского Залива. Теперь самый дешевый билет эконом-класса на прямой рейс Air France Шанхай — Париж 12 марта подорожал до 26 тыс. юаней (около 300 тыс. рублей).
Ранее в АТОР констатировали, что самая тяжелая ситуация с застрявшими российскими туристами сложилась на Занзибаре, откуда физически невозможно вылететь. Проблемы есть также на Шри-Ланке и Мальдивах.