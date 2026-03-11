Стало известно о вывозе по воздуху 59 тыс. пассажиров с Ближнего Востока Минтранс: с Ближнего Востока уже перевезены 59 тыс. пассажиров

Почти 60 тыс. пассажиров перевезли из ближневосточных стран российские и зарубежные перевозчики, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на заседании итоговой коллегии Росавиации. Статистика учитывает промежуток времени со 2 по 11 марта. Уточняется, что всего было выполнено уже 284 рейса, передает пресс-служба ведомства.

Несмотря на обстановку, с 2 по 11 марта российские и иностранные перевозчики выполнили 284 рейса из стран Ближнего Востока и перевезли около 59 тыс. пассажиров. Благодарю коллектив Росавиации и всех сотрудников отрасли за слаженную работу, — сказано в публикации.

«Аэрофлот» 11 марта намерен завершить программу вывозных рейсов и выполнит два полета в ОАЭ. В министерстве добавили, что на маршруты Дубай — Москва, вылетающие в 13:10 и 15:40 по местному времени, открыта продажа билетов для пассажиров без ранее оформленной перевозки.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что около пяти тысяч российских туристов застряли на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде. Они не могут вылететь на родину из-за ближневосточного кризиса.