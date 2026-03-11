Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:30

Стало известно о вывозе по воздуху 59 тыс. пассажиров с Ближнего Востока

Минтранс: с Ближнего Востока уже перевезены 59 тыс. пассажиров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Почти 60 тыс. пассажиров перевезли из ближневосточных стран российские и зарубежные перевозчики, заявил глава Минтранса РФ Андрей Никитин на заседании итоговой коллегии Росавиации. Статистика учитывает промежуток времени со 2 по 11 марта. Уточняется, что всего было выполнено уже 284 рейса, передает пресс-служба ведомства.

Несмотря на обстановку, с 2 по 11 марта российские и иностранные перевозчики выполнили 284 рейса из стран Ближнего Востока и перевезли около 59 тыс. пассажиров. Благодарю коллектив Росавиации и всех сотрудников отрасли за слаженную работу, — сказано в публикации.

«Аэрофлот» 11 марта намерен завершить программу вывозных рейсов и выполнит два полета в ОАЭ. В министерстве добавили, что на маршруты Дубай — Москва, вылетающие в 13:10 и 15:40 по местному времени, открыта продажа билетов для пассажиров без ранее оформленной перевозки.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе рассказала, что около пяти тысяч российских туристов застряли на Мальдивах, Шри-Ланке, в Танзании и Таиланде. Они не могут вылететь на родину из-за ближневосточного кризиса.

Росавиация
Ближний Восток
вывоз
пассажиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фьючерсы на нефть продолжают пробивать потолок
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили развитие сотрудничества России и Азербайджана
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
В Кремле анонсировали международные переговоры Путина
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.