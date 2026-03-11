Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей Троих пропавших в Звенигороде детей ищут в районе Москвы-реки

Поисковые операции по розыску троих детей, пропавших в Звенигороде, продолжаются в основном в районе Москвы-реки, сообщили в МЧС РФ. Спасатели, водолазы и волонтеры работают круглосуточно.

Основное внимание сосредоточено на обследовании акватории реки. Работы ведутся круглосуточно с участием спасателей, водолазов и волонтеров, — прокомментировали в министерстве.

Для поиска применяются лодки и гидроакустические приборы, которые могут исследовать дно и водную толщу. В операции задействованы около семи-восьми судов, оснащенных эхолотами, при этом область поиска постепенно увеличивается по направлению течения.

В Звенигороде днем пропали два мальчика и девочка. 7 марта они отправились поздравить одноклассницу с 8 Марта, но к вечеру не вернулись. Поисковые мероприятия идут уже четыре дня.

Ранее сообщалось, что для поиска детей были задействованы водолазные команды, сотрудники МЧС, ГИМС, полицейские и специалисты национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям «Спас Град» в Москве и Московской области. Волонтеры рассказали, что доступ для гражданских лиц на территорию ограничен, чтобы не создавать помех.

До этого стало известно, что рыбак видел, как одного из мальчиков унесло рекой. Спасти ребенка не удалось из-за сильного течения. На месте ЧП работают водолазы и следователи, задействовано более 150 человек.