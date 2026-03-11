Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 14:31

Смертельное ДТП с легковушкой и трактором произошло в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Приморье, на дороге Михайловка — Турий Рог — Дубки, произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Camry и трактора, передает Telegram-канал Amur Mash. В результате ДТП 20-летняя пассажирка машины скончалась на месте.

По информации канала, 23-летний водитель иномарки, неожиданно выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с другой техникой. В результате этого трактор вылетел с трассы, а легковой автомобиль загорелся.

Виновника аварии в тяжелом состоянии доставили в больницу села Михайловка. За последние три года водителя легковушки оштрафовали 27 раз за превышение скорости.

Ранее в Магнитогорске водитель без прав на автомобиле BMW 525 протаранил трактор «Беларус» с прицепом. В результате аварии один человек погиб на месте, а еще один — 16-летняя девушка — был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Виновник аварии и еще один пассажир также получили ранения.

До этого два человека погибли, еще двое получили ранения в результате ДТП с участием четырех автомобилей в Камешковском районе Владимирской области. Водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с «Газелью», что спровоцировало дальнейшее столкновение с BMW и Nissan. Водитель и пассажир ВАЗ погибли на месте.

Приморье
ДТП
смерти
столкновения
