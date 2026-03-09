Леопард облюбовал чердак жилого дома в российском регионе

Леопард залез на чердак жилого дома в селе Гусевка Хасанского округа Приморского края, сообщает Telegram-канал Amur Mash. Специалисты прибыли на место, чтобы выгнать хищника. Его удалось прогнать выстрелами в воздух.

Зверь сразу выскочил из помещения и скрылся в лесу. Отмечается, что этот леопард — представитель редкого дальневосточного вида.

Ранее такой же хищник вышел на автомобильную трассу в Хасанском округе в ночное время. Редкое явление удалось запечатлеть на видео из салона машины. На записи видно, как хищник спокойно идет по дороге. Пятнистый зверь заметил яркий свет фар и приближение транспорта, после чего уверенно ушел в лес.

До этого в Приморском крае дальневосточный леопард напал на собаку и кошку. Сначала хищник поймал собаку и уволок ее в чащу, но той удалось спастись. Позже дикое животное вернулось и атаковало кошку, от которой остались только клочья шерсти. По информации Охотнадзора, напавший на питомцев зверь не имеет видимых травм. Эксперты сразу поставили оборудование, чтобы следить за этой территорией.