09 марта 2026 в 11:16

В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС

Глава Росатома Лихачев: ситуация в районе АЭС «Бушер» остается сложной

Алексей Лихачев Алексей Лихачев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ситуация в районе АЭС «Бушер» сложная, рассказал глава Росатома Алексей Лихачев. При этом ударов по станции, стройплощадке и поселкам проживания персонала не зафиксировано, передает его слова газета «Страна Росатом».

Ситуация в районе расположения Бушерской АЭС остается сложной. Но, к счастью, ударов ни по самой станции, ни по стройплощадке и поселкам проживания персонала не зафиксировано, — сказал глава Росатома.

Ранее Лихачев заявил, что работы по строительству новых блоков на АЭС «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По его словам, сейчас там продолжают находиться 639 сотрудников из России, в скором времени начнется поэтапная эвакуация.

До этого глава Росатома заявил, что российские специалисты потеряли связь с руководством Ирана, ответственным за атомную отрасль. По его словам, из-за этого на данный момент никто не понимает, что происходит с ядерными объектами в республике.

Кроме того директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров выразил мнение, что, если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, регион ожидает радиационное заражение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа.

АЭС
Иран
Алексей Лихачев
Росатом
