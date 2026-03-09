В Росатоме оценили ситуацию в районе иранской АЭС

Ситуация в районе АЭС «Бушер» сложная, рассказал глава Росатома Алексей Лихачев. При этом ударов по станции, стройплощадке и поселкам проживания персонала не зафиксировано, передает его слова газета «Страна Росатом».

Ранее Лихачев заявил, что работы по строительству новых блоков на АЭС «Бушер» в Иране на данный момент приостановлены. По его словам, сейчас там продолжают находиться 639 сотрудников из России, в скором времени начнется поэтапная эвакуация.

До этого глава Росатома заявил, что российские специалисты потеряли связь с руководством Ирана, ответственным за атомную отрасль. По его словам, из-за этого на данный момент никто не понимает, что происходит с ядерными объектами в республике.

Кроме того директор АНО «Атоминфо-Центр» Александр Уваров выразил мнение, что, если в ходе вооруженного конфликта пострадают атомные станции в районе Персидского залива, регион ожидает радиационное заражение акватории и масштабная гуманитарная катастрофа.