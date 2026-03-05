Зимняя Олимпиада — 2026
Иран пригрозил взорвать ядерный реактор Израиля

ISNA: Иран пригрозил Израилю взорвать атомный реактор в Димоне

Иран пригрозил Израилю уничтожить атомный реактор в Димоне, передает агентство ISNA. Израильская сторона пока не прокомментировала эту угрозу.

Она прозвучала в ответ на возможные попытки смены власти в Исламской Республике. Тегеран пообещал взорвать ядерный объект в случае внешнего вмешательства.

Ранее военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru заявил: атака на ядерный центр Димона в Израиле может стать местью Ирана за убийство верховного лидера страны Али Хаменеи. Он отметил, что для удара Иран может использовать гиперзвуковые ракеты Fattah.

До этого президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран рассматривает месть за убийство верховного лидера Али Хаменеи как свое законное право и обязанность и приложит все усилия для выполнения этого долга. В стране объявлен 40-дневный траур после гибели аятоллы.

Кроме того, военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что удар Израиля по Ирану стал кровавым началом третьей мировой войны. По словам журналиста, у Ирана есть лишь один действенный ответ в данной ситуации, чтобы отрезвить агрессора, — поразить авианосную ударную группу ВМС США в регионе. Другим способом «разошедшегося» президента США Дональда Трампа остановить невозможно, объяснил он.

