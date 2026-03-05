При атаке БПЛА в Саратовской области пострадали три человека

Три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Саратовской области, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин в Telegram-канале. По его словам, также повреждены гражданские объекты.

В результате атаки БПЛА есть повреждения гражданских объектов. Специалисты незамедлительно реагируют на все поступающие вызовы. На местах работают все профильные службы, — написал Бусаргин.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские беспилотники атаковали Белгородский и Грайворонский округа. По его информации, в результате действий ВСУ ранения получили три местных жителя.

До этого стало известно, что российские системы противовоздушной обороны за три часа перехватили и уничтожили 38 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины. В Минобороны РФ проинформировали, что большая часть дронов была сбита над Ростовской областью.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский дрон-камикадзе атаковал жилой дом в селе Случевск. По его словам, никто не пострадал. Губернатор добавил, что ВСУ также атаковали поселок Запесочье. В результате удара был поврежден автомобиль местного жителя, однако, как и в другом случае, обошлось без раненых.