Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:23

Бывшему замруководителя ГУ МВД Саратовской области сократили срок

Саратовский облсуд смягчил приговор экс-замглавы ГУ МВД Межуеву

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Саратовский областной суд смягчил приговор бывшему заместителю руководителя ГУ МВД по региону Николаю Межуеву и назначил ему пять лет колонии вместо восьми, сообщает ТАСС. Суд апелляционной инстанции также пересмотрел наказание другому фигуранту дела и исключил из приговора лишение специальных званий.

Межуеву по каждому эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) смягчены наказания. По совокупности наказаний назначено пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — отметили в суде.

Апелляционная инстанция изменила приговор Николаю Дегтяренко и назначила ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Суд исключил из приговора лишение Межуева и Дегтяренко специального звания «полковник внутренней службы».

В апелляционном представлении сторона указала на неверный зачет времени нахождения осужденных под запретом определенных действий в срок отбывания наказания. Суд произвел перерасчет и установил корректный срок.

Октябрьский районный суд Саратова 31 июля 2025 года признал трех человек виновными по делу о мошенничестве, превышении полномочий и пособничестве и назначил им от четырех до восьми лет лишения свободы. Суд установил, что в 2017–2022 годах директор филиала унитарного предприятия при МВД, оказывавшего миграционные услуги, совместно со знакомым создал некоммерческую организацию, которая работала в здании предприятия и предоставляла иностранцам аналогичные платные услуги. В результате этих действий унитарное предприятие недополучило доход.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергея Штрикова. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

превышение полномочий
МВД
Саратовская область
суды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Суд в Татарстане выпустил из СИЗО основателя «Волги-Автодора»
Ученые раскрыли правду об отношении кошек к хозяевам
Ветеринары проиграли битву за жизнь амурского тигра
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.