Бывшему замруководителя ГУ МВД Саратовской области сократили срок

Саратовский областной суд смягчил приговор бывшему заместителю руководителя ГУ МВД по региону Николаю Межуеву и назначил ему пять лет колонии вместо восьми, сообщает ТАСС. Суд апелляционной инстанции также пересмотрел наказание другому фигуранту дела и исключил из приговора лишение специальных званий.

Межуеву по каждому эпизоду ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) смягчены наказания. По совокупности наказаний назначено пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — отметили в суде.

Апелляционная инстанция изменила приговор Николаю Дегтяренко и назначила ему четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Суд исключил из приговора лишение Межуева и Дегтяренко специального звания «полковник внутренней службы».

В апелляционном представлении сторона указала на неверный зачет времени нахождения осужденных под запретом определенных действий в срок отбывания наказания. Суд произвел перерасчет и установил корректный срок.

Октябрьский районный суд Саратова 31 июля 2025 года признал трех человек виновными по делу о мошенничестве, превышении полномочий и пособничестве и назначил им от четырех до восьми лет лишения свободы. Суд установил, что в 2017–2022 годах директор филиала унитарного предприятия при МВД, оказывавшего миграционные услуги, совместно со знакомым создал некоммерческую организацию, которая работала в здании предприятия и предоставляла иностранцам аналогичные платные услуги. В результате этих действий унитарное предприятие недополучило доход.

Ранее сообщалось, что Октябрьский районный суд Краснодара заключил под стражу исполняющего обязанности министра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций края Сергея Штрикова. Его обвиняют в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).