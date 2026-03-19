Путин раскрыл, на сколько выросло число коррупционных преступлений в России

Путин: число коррупционных преступлений в России выросло на 12,3%

Число коррупционных преступлений в России выросло на 12,3%, заявил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что россияне рассчитывают на прокуратуру в борьбе с коррупцией. Глава государства добавил, что средства, выделяемые на гособоронзаказ и национальные программы, должны быть защищены.

Количество преступлений коррупционной направленности увеличилось в прошлом году на 12,3%. И конечно, нужно контролировать средства, которые идут на гособоронзаказ и расширение мощностей оборонно-промышленного комплекса, — сказал глава государства.

Он подчеркнул важность работы по обнаружению имущества и источников доходов коррупционеров. Направленные на национальные проекты деньги должны быть защищены, сказал Путин.

Кроме того, глава государства отметил, что необходимо устранить избыточные барьеры, которые становятся серьезным препятствием для бизнеса. По словам российского лидера, работа в этом направлении крайне важна для сохранения экономического суверенитета, передает пресс-служба Кремля. Российский лидер заявил о необходимости детально проанализировать результаты уже принятых мер и двигаться дальше, освобождая бизнес от лишних ограничений. Особое внимание, как отметил Путин, следует уделить поддержке средних и малых производств, для которых бюрократические барьеры наиболее чувствительны.