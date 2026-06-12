Поиски Усольцевых: последние новости 12 июня, чьи были найдены кости и вещи

Пропавшие в тайге Сергей и Ирина Усольцевы, а также их пятилетняя дочь Арина до сих пор не найдены. Какие последние новости об их исчезновении и поисках известны сегодня, 12 июня?

Что обнаружили спасатели при поисках Усольцевых в тайге

Супруги Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой пропали в сентябре 2025 года. Они отправились в туристический поход в урочище Буратинка недалеко от поселка Кутурчин в Партизанском районе, а спустя время перестали выходить на связь.

После пропажи семьи были организованы поиски. Во время следственных мероприятий правоохранители осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Поисковые мероприятия продолжались до 12 октября, в а мае текущего года были возобновлены.

Волонтеры, следователи, полиция, МЧС и кинологи на днях завершили масштабную поисковую операцию на Кутурчинском Белогорье, в ходе которой было обследовано около 1 тысячи кв. километров труднопроходимой горно-таежной местности за скалами Буратинка и Мальвинка. Большая часть территории была осмотрена с помощью БПЛА. Дроны вели видеосъемку, а полученные данные изучались на предмет присутствия на них людей.

На месте пропажи семьи Усольцевых, по данным СМИ, были обнаружены обломок палки для скандинавской ходьбы, кружки и зажигалки. Также командой спасателей и волонтеров были найдены костные останки, однако экспертиза показала, что они принадлежат животным.

Старший помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Абузова сообщила, что сейчас продолжается проведение генетических экспертиз. На настоящий момент неизвестно, могли ли принадлежать найденные вещи Усольцевым.

Теперь, когда активная фаза поисков завершена, начнется этап аналитики, который определит дальнейшие шаги.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на месте исчезновения семьи Усольцевых Фото: Лиза Алерт по Красноярскому краю

Что знакомые Усольцевых говорят о семье

Знакомая Сергея и Ирины Усольцевых Анна рассказала в беседе с NEWS.ru, что жизнь пропавших супругов можно описать как противостояние двух противоположных характеров. По ее словам, они были разными людьми, но их объединяли успешный бизнес и любовь к роскоши.

«Ирина была светлой, доброй и всегда веселой. Сергей всегда оставался хмурым и очень жестким. У супругов был успешный бизнес, они ни в чем себе не отказывали и жили на широкую ногу», — поделилась она.

Анна считает, что Усольцевы не могли покинуть тайгу по своей воле и, вероятно, стали жертвами трагических обстоятельств. Знакомая Ирины Усольцевой отметила, что та не могла добровольно оставить старшего сына от прошлого брака и исчезнуть.

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