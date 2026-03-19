Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую

В Рязани полиция задержала 45-летнего рецидивиста по подозрению в краже 95 тыс. рублей из квартиры его знакомой, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. Жертвой стала 52-летняя местная жительница.

Как рассказала пострадавшая, накануне кражи она провела ночь с задержанным. А утром обнаружила, что деньги пропали. Перед этим женщина обналичила примерно 100 тыс. рублей. Часть средств она потратила на продукты и спиртное для застолья, а оставшиеся 95 тыс. рублей убрала в тумбочку.

Выяснилось, что подозреваемый уже был судим за хищения, грабеж, угон, незаконное хранение оружия, причинение тяжкого вреда здоровью и сбыт украденного. На момент задержания мужчина почти месяц находился в розыске. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже — ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Прокопьевске Кемеровской области задержали 20-летнюю местную жительницу по подозрению в хищении выручки в продуктовом магазине. По признанию девушки, ей срочно понадобились средства для лечения своей собаки.