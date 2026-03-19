19 марта 2026 в 16:33

Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Рязани полиция задержала 45-летнего рецидивиста по подозрению в краже 95 тыс. рублей из квартиры его знакомой, пишет «МК в Рязани» со ссылкой на МВД России. Жертвой стала 52-летняя местная жительница.

Как рассказала пострадавшая, накануне кражи она провела ночь с задержанным. А утром обнаружила, что деньги пропали. Перед этим женщина обналичила примерно 100 тыс. рублей. Часть средств она потратила на продукты и спиртное для застолья, а оставшиеся 95 тыс. рублей убрала в тумбочку.

Выяснилось, что подозреваемый уже был судим за хищения, грабеж, угон, незаконное хранение оружия, причинение тяжкого вреда здоровью и сбыт украденного. На момент задержания мужчина почти месяц находился в розыске. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о краже — ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее в Прокопьевске Кемеровской области задержали 20-летнюю местную жительницу по подозрению в хищении выручки в продуктовом магазине. По признанию девушки, ей срочно понадобились средства для лечения своей собаки.

регионы
Рязань
кражи
полицейские
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

