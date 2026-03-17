Молодая жительница Кузбасса похитила выручку в магазине ради лечения собаки

В Прокопьевске Кемеровской области задержали 20-летнюю местную жительницу по подозрению в хищении выручки в продуктовом магазине, пишет VSE42.RU. По признанию девушки, ей срочно понадобились средства для лечения своей собаки.

По данным правоохранителей, задержанная работала продавцом в одной из торговых точек города. В конце рабочего дня она забрала из кассы 14 тыс. рублей. В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата» — ей грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Забайкалье местный житель украл вино и попытался скрыться на такси. Подозреваемого нашли после просмотра камер и опроса таксиста. Против него возбудили уголовное дело, свою вину фигурант полностью признал.