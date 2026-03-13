Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 марта 2026 в 12:39

Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Забайкалье местный житель украл вино и пытался скрыться на такси, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Мужчина вынес из магазина две бутылки игристого.

Злоумышленник зашел в торговый зал и, взяв две бутылки игристого вина стоимостью около 1000 рублей каждая, поспешил скрыться мимо кассы. Одна из продавцов-консультантов заметила мужчину и побежала за ним. Она смогла запомнить госномер автомобиля такси, в которую сел грабитель, и сообщила информацию полицейским, — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого нашли после просмотра камер и опроса таксиста. Против него возбудили уголовное дело, свою вину фигурант полностью признал.

Ранее сообщалось, что жительница города Междуреченска в Кемеровской области воровала продукты из супермаркетов ведрами. Она обчистила витрины с сыром и сливочным маслом — в общей сложности 37-летняя женщина причинила ущерб на 10 тыс. рублей, нарушительницу задержали.

Чита
кражи
полиция
магазины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа главная причина экономического упадка Евросоюза
Раскрыто, выйдут ли США из переговоров по Украине из-за войны с Ираном
Ушел из жизни звезда «Ворониных» и «Склифасовского»
Посол рассказал, сколько россиян не могут вернуться домой из Таиланда
Юрист ответил, кого могут не принять на работу из-за видимых татуировок
100-летняя женщина поделилась секретом долголетия
Суд вынес приговор публично оправдывавшему теракт в «Крокусе»
Ученые сделали неприятное открытие о детях от курящих отцов
Киев намеревался обесточить ЗАЭС еще в 2022 году
Финансист рассказала о концепции «бережливого шика»
«Пятёрочка» запустила станции для заваривания лапши
Россиянам рассказали, когда ожидать пробуждения змей
В Росатоме ответили, сможет ли Украина получать электричество с ЗАЭС
«Американцы с евреями столько проблем создали»: Лукашенко о войне в Иране
В Нью-Мексико нашли кость одного из крупнейших тираннозавров
Покупатели по всему миру выстроились в очередь за российской нефтью
Снежная масса с крыши смяла машину с водителем внутри
Дмитриев поставил Каллас в неудобное положение после слов о Трампе
Трамп окончательно разочаровался в одном из давних союзников США
«Два лагеря»: политолог о словах Каллас про желание США разделить Евросоюз
Дальше
Самое популярное
Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.