Житель Забайкалья украл вино и пытался скрыться на такси

В Забайкалье местный житель украл вино и пытался скрыться на такси, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД. Мужчина вынес из магазина две бутылки игристого.

Злоумышленник зашел в торговый зал и, взяв две бутылки игристого вина стоимостью около 1000 рублей каждая, поспешил скрыться мимо кассы. Одна из продавцов-консультантов заметила мужчину и побежала за ним. Она смогла запомнить госномер автомобиля такси, в которую сел грабитель, и сообщила информацию полицейским, — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого нашли после просмотра камер и опроса таксиста. Против него возбудили уголовное дело, свою вину фигурант полностью признал.

Ранее сообщалось, что жительница города Междуреченска в Кемеровской области воровала продукты из супермаркетов ведрами. Она обчистила витрины с сыром и сливочным маслом — в общей сложности 37-летняя женщина причинила ущерб на 10 тыс. рублей, нарушительницу задержали.