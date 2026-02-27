Сотрудница полиции в Чите спасла пенсионерку от мошенников

Сотрудница полиции в Чите не позволила пенсионерке перевести 3 млн рублей мошенникам, сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу УМВД региона. Аферисты поддерживали связь с 79-летней местной жительницей в течение двух дней.

В ведомстве рассказали, что мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда, убедили женщину передать свои паспортные данные, а после начали шантажировать информацией о том, что она финансирует вражескую армию. Пенсионерка направилась в банк, чтобы перевести средства аферистам.

Сотрудница полиции заметила женщину на улице и убедила ее пройти в отдел. В полиции ей помогли отменить заявки на перевод средств и объяснили, что она стала жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, что в Иркутске полицейские задержали подозреваемого в карманной краже крупной суммы денег у женщины, которая намеревалась перевести их аферистам. По данным ведомства, жительница Ленинского округа лишилась почти 8 млн рублей.