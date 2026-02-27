Священник рассказал, кому можно не держать Великий пост

Верующие участвуют в великом повечерии с чтением Великого покаянного канона в храме Христа Спасителя по случаю Великого поста

Беременным и кормящим, а также людям с хроническими заболеваниями не нужно держать пост, рассказал «Радио 1» настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей (Коломацкий). Он отметил, что помимо питания, необходимо уделять внимание и духовной жизни.

По церковным канонам беременным и кормящим поста на трапезе нет. Сейчас к ним добавляют людей, больных тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют наличия животного белка в пище, — рассказал Коломацкий.

Священник отметил, что тем, чья работа требует серьезного физического труда, стоит в пост разрешить себе рыбу. Он также призвал тех, кто занимается спортом, на время поста снизить интенсивность нагрузок.

Ранее священник Стахий Колотвин рассказал, что в Великий пост допустимо принимать рыбий жир и лекарства в целом. Он отметил, что этот период предполагает воздержание от определенных продуктов, однако профилактические средства и медикаменты не запрещены.