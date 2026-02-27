Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 февраля 2026 в 14:00

Священник рассказал, кому можно не держать Великий пост

Священник Коломацкий: беременным не нужно держать пост

Верующие участвуют в великом повечерии с чтением Великого покаянного канона в храме Христа Спасителя по случаю Великого поста Верующие участвуют в великом повечерии с чтением Великого покаянного канона в храме Христа Спасителя по случаю Великого поста Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Беременным и кормящим, а также людям с хроническими заболеваниями не нужно держать пост, рассказал «Радио 1» настоятель Свято-Троицкого Макариево-Унженского мужского монастыря игумен Варфоломей (Коломацкий). Он отметил, что помимо питания, необходимо уделять внимание и духовной жизни.

По церковным канонам беременным и кормящим поста на трапезе нет. Сейчас к ним добавляют людей, больных тяжелыми хроническими заболеваниями, которые требуют наличия животного белка в пище, — рассказал Коломацкий.

Священник отметил, что тем, чья работа требует серьезного физического труда, стоит в пост разрешить себе рыбу. Он также призвал тех, кто занимается спортом, на время поста снизить интенсивность нагрузок.

Ранее священник Стахий Колотвин рассказал, что в Великий пост допустимо принимать рыбий жир и лекарства в целом. Он отметил, что этот период предполагает воздержание от определенных продуктов, однако профилактические средства и медикаменты не запрещены.

Читайте также
Мамина голова в морозилке: священник убил жену при дочери-первокласснице
Криминал
Мамина голова в морозилке: священник убил жену при дочери-первокласснице
В РПЦ дали советы, как лучше провести первую неделю Великого поста
Общество
В РПЦ дали советы, как лучше провести первую неделю Великого поста
Долго искал легкий, но сытный суп без мяса: нашел! Йогуртовая основа, паприка и шпинат — пальчики оближешь, честное слово
Общество
Долго искал легкий, но сытный суп без мяса: нашел! Йогуртовая основа, паприка и шпинат — пальчики оближешь, честное слово
Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов
Семья и жизнь
Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
Регионы
В Ярославле перестали принимать и выпускать авиарейсы
священники
пост
ограничения
болезни
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США применили секретное лазерное оружие против своего же дрона
Новый член НАТО заявил о готовности разместить ядерное оружие
Дом как точка сбора семьи
Россиянка прилетела «зайцем» из Нью-Йорка в Милан
Лепс выпустил рок-версию песни «Спасите наши души» Высоцкого
Цивилева рассказала, как фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО
Режим ракетной опасности впервые объявили в двух регионах России
Глава Можайска рассказал о планах по развитию округа
Хинштейн показал последствия атаки БПЛА в Сеймском округе
Раскрыта одна деталь дела основателя издания Readovka
Врач назвала последствия резкого отказа от мяса и молока в начале поста
Новая возлюбленная, гражданство Армении, Светлаков: как живет Галустян
«Биннофарм Групп» увеличил продажи на 30% в эстетическом направлении
Цивилева рассказала о работе фонда «Защитники Отечества» в регионах
Как выбрать коврик для ванной: безопасность, эстетика, тактильность
Зеленский согласился на встречу с Путиным, но озвучил нюанс
Власти сообщили о попытке ракетной атаки на Чувашию
Блогеру Ефремову пришлось раскошеливаться из-за долгов
В РПЦ предупредили, что категорически нельзя делать в Великий пост
Весна уже пришла? Погода в Москве на 8 Марта, оттепель и заморозки
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил
Семья и жизнь

Меню на первую неделю поста: 5 сытных блюд для восстановления сил

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.