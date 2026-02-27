Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 12:30

Фасоль в пост: не просто гарнир, а основа меню — 5 лучших рецептов

Блюда из фасоли в пост Блюда из фасоли в пост Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Когда из рациона уходит мясо, рыба, молочные продукты и яйца, организм начинает требовать белка. И здесь на помощь приходят бобовые. Фасоль в пост становится не просто продуктом, а настоящей палочкой-выручалочкой. Из нее можно готовить супы, вторые блюда, паштеты, начинки для пирогов и даже десерты. Рассказываем, как превратить скромную фасоль в звезду постного стола и не чувствовать себя обделенным.

Почему фасоль?

Главная трудность постного меню — психологическая. Нам кажется, что без мяса и молока невозможно наесться, что еда будет пресной и однообразной. Фасоль разрушает этот стереотип. По содержанию легкоусвояемого белка она вполне соперничает с мясом и рыбой. При этом в ней много клетчатки, витаминов группы B, фолиевой кислоты и ценных микроэлементов. Горсть отварной фасоли способна дать чувство сытости на несколько часов. Но главное — из нее можно приготовить десятки совершенно разных блюд: от наваристого супа до изысканного десерта, в котором бобовы… совсем не чувствуются.

Суп, который греет: постная классика

Суп с фасолью получается наваристым и насыщенным, хотя варится на воде. Секрет — в правильном отваре, который остается после варки бобов, и в ароматных специях.

Один из удачных вариантов — суп с белой фасолью, морковью и розмарином. Фасоль нужно замочить на ночь, затем отварить до мягкости примерно час. В кастрюлю с фасолью добавляют нарезанные лук, морковь, чеснок и веточку свежего розмарина или прованские травы. Для пикантности в одну луковицу можно воткнуть несколько бутонов гвоздики — она даст тонкий восточный аромат. Если хочется более густой консистенции, часть разварившейся фасоли вынимают, превращают в пюре и возвращают обратно в суп.

Есть и более быстрый вариант — с консервированной фасолью. Картофель отваривают, а морковь, свеклу и лук обжаривают с добавлением фасоли из банки (вместе с соком). В самом конце в суп засыпают ячневую крупу — она делает блюдо особенно сытным.

Фасоль в пост: что из нее готовить? Фасоль в пост: что из нее готовить? Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Фасоль в томате: вечная классика

Тушеная фасоль в томатном соусе — блюдо, которое одинаково хорошо работает и как самостоятельное, и как гарнир к постным котлетам или рису. Его прелесть в простоте: справится даже начинающий кулинар.

Лук и чеснок мелко режут и обжаривают до прозрачности. Добавляют тертую морковь, а затем — томаты в собственном соку или томатную пасту, разведенную водой. Соус должен потушиться минут 20, чтобы загустеть и раскрыть вкус. Затем выкладывают отварную или консервированную фасоль, добавляют паприку, перец, немного сахара для баланса и томят еще 10 минут. Готовому блюду обязательно дают настояться под крышкой — так вкус становится богаче.

Некоторые хозяйки добавляют в такой соус столовую ложку винного уксуса — кислинка освежает и делает вкус более объемным.

Голубцы с сюрпризом: фасоль вместо мяса

Постные голубцы — звучит почти как оксюморон. Но если заменить мясной фарш фасолевым, блюдо получается ничуть не хуже. Красную фасоль отваривают до готовности и пропускают через мясорубку (или пробивают блендером, но не в паштет, а оставляя немного текстуры). Отдельно обжаривают лук до золотистого цвета и смешивают с фасолевой массой. Начинку солят, перчат, добавляют любимые специи и зелень.

Капустные листья бланшируют в кипятке до мягкости. Заворачивают фасолевый фарш в листья, укладывают голубцы в кастрюлю, заливают домашней аджикой или томатным соком и тушат 15–20 минут. Подавать лучше горячими, с посыпкой из свежей зелени.

Паштет: когда хочется намазку на хлеб

По утрам, особенно в пост, так не хватает бутерброда с чем-то сытным. Фасолевый паштет решает эту проблему. По текстуре он напоминает нежный террин, а по сытности может соперничать с ливерной колбасой.

Для паштета лучше брать белую фасоль — она нежнее и имеет более тонкую кожицу. Ее отваривают до полной мягкости. Лук и чеснок пассеруют на растительном масле до прозрачности. Смешивают фасоль с луком, добавляют соль, перец, лимонный сок и пробивают блендером до состояния гладкого пюре. Чтобы паштет был более нежным, вливают немного фасолевого отвара и еще раз взбивают.

В паштет можно добавлять разные ингредиенты: обжаренные грибы, вяленые помидоры, грецкие орехи, куркуму для цвета. Особый вариант — с арахисом и морковью, который дает неожиданно интересный вкус. Такой паштет хранится в холодильнике несколько дней и здорово выручает, когда нужно быстро перекусить.

Постные рецепты с фасолью Постные рецепты с фасолью Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Десерт, который удивит: шоколадные пирожные из фасоли

И напоследок — настоящий кулинарный фокус. Шоколадные пирожные из фасоли, в которых нет ни муки, ни яиц, ни сливочного масла. Вкус — насыщенный шоколадный, текстура — влажная и плотная, как у брауни. И да, фасоль там действительно есть.

Белую фасоль отваривают до мягкости, разминают и пробивают блендером с какао, сахарной пудрой, щепоткой соли и ванилином до гладкой массы. Отдельно растапливают горький шоколад и вмешивают в фасолевую смесь. Для начинки финики заливают кипятком на минуту, затем измельчают с орехами (грецкими или любыми другими) до состояния пластичной массы. В формочки выкладывают фасолевый слой, сверху — финиковый шарик, слегка утапливают. Пирожные отправляют в морозилку на 40 минут или в холодильник на 2 часа.

Результат удивляет даже скептиков. Это отличная альтернатива традиционной выпечке, которая доказывает: пост и десерты вполне совместимы.

Главные правила работы с фасолью

  • Чтобы фасоль всегда получалась вкусной, стоит запомнить несколько простых правил. Сухую фасоль обязательно замачивают на ночь в холодной воде. Это сокращает время варки и удаляет олигосахариды, которые вызывают метеоризм.

  • Воду после замачивания сливают, фасоль промывают. Варить лучше в новой воде без соли (солят в конце, иначе бобы останутся жесткими).

  • Если времени нет, можно использовать консервированную фасоль — она уже полностью готова, нужно только промыть ее от заливки.

И последнее: для разных блюд подходят разные сорта. Белая фасоль хороша для паштетов и супов-пюре, красная — для лобио, голубцов и блюд с томатом, пестрая фасоль черный глаз варится быстрее остальных.

Что пить в пост? Полный гайд по напиткам.

Анастасия Фомина
