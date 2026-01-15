Простые шоколадные пирожные: весь процесс — в одной миске. Готовлю за 40 минут, а вкус — как из кондитерской

Эти пирожные — воплощение кулинарной магии, когда из чашки муки, какао и еще пары продуктов рождается нечто невероятно шоколадное, влажное и нежное. И все это — без разделения белков и желтков, водяной бани и прочих сложностей.

В большой миске с помощью миксера или просто венчика взбиваю до однородности стакан сахара (200 г), 5 ст. л. темного какао-порошка, стакан молока (250 мл) и 1/2 стакана растительного масла (100 мл). Половину этой шоколадной жидкости переливаю в отдельную чашку и отставляю в сторону — это будет глазурь.

В оставшуюся в миске половину смеси добавляю 2 яйца и ванилин на кончике ножа. Снова взбиваю. Просеиваю прямо в миску стакан муки (160 г) и 1 ст. л. разрыхлителя. Замешиваю однородное, достаточно жидкое тесто, напоминающее по консистенции густую сметану.

Форму для выпечки (диаметром примерно 20×30 или 24 см) смазываю маслом или застилаю пергаментом. Выливаю в нее тесто и разравниваю.

Выпекаю в заранее разогретой до 175 °C духовке около 25--30 минут. Проверяю готовность зубочисткой. Готовый корж вынимаю из духовки, но из формы не вынимаю.

Буквально через 2-3 минуты, пока корж еще очень горячий, равномерно поливаю его сверху отложенной шоколадной смесью. Она будет растекаться и впитываться. Оставляю корж в форме до полного остывания.

Когда корж и глазурь полностью остыли, нарезаю его прямо в форме на квадраты или прямоугольники — получаются аккуратные, влажные шоколадные пирожные.

