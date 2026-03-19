Маковый рулет с душистым перцем — волшебство ароматов в каждом ломтике. Готовлю для праздника или уютного вечера

Казалось бы, обычный маковый рулет, но один секретный ингредиент — душистый перец — превращает его в изысканное угощение.

Что понадобится

Для теста: мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, сливочное масло — 150 г, мед — 3 ст. л., сметана — 100 г, яйцо — 1 шт.

Для начинки: мак — 150 г, душистый перец горошком — 1 ч. л., коричневый сахар — 50 г, сливки 10% — 100 мл, мед — 2 ст. л.

Как я его готовлю

Просеиваем муку с разрыхлителем и солью. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером до пышности, добавляем мед и взбиваем еще раз.

В отдельной емкости смешиваем сметану с яйцом до однородности. Соединяем масляную и сметанную массы, перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Накрываем его пленкой и убираем в холодильник на 20–30 минут.

Для начинки душистый перец растираем в ступке до состояния ароматной крошки. Мак заливаем кипятком на 10 минут, затем откидываем на сито и обсушиваем. Перекладываем мак в ступку, добавляем коричневый сахар и растертый перец, тщательно толчем. Около 2 ч. л. мака откладываем для посыпки. Оставшуюся маковую массу перекладываем в сотейник, вливаем сливки и мед, перемешиваем. Доводим до кипения на среднем огне, затем убавляем огонь до минимума и варим 5 минут, постоянно помешивая. Снимаем с огня и даем остыть 15–20 минут — начинка загустеет.

Тесто раскатываем на припыленной мукой поверхности в прямоугольник толщиной около 1 см. Равномерно распределяем остывшую начинку, отступая от краев 1–2 см. Аккуратно сворачиваем тесто в плотный рулет. Перекладываем его швом вниз на противень, застеленный пергаментом.

Сверху посыпаем отложенным маком. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Готовому рулету даем остыть на противне 15–20 минут, затем нарезаем теплым на ломтики толщиной около 2 см. Подаем теплым или полностью остывшим.

