19 марта 2026 в 16:11

Маковый рулет с душистым перцем — волшебство ароматов в каждом ломтике. Готовлю для праздника или уютного вечера

Казалось бы, обычный маковый рулет, но один секретный ингредиент — душистый перец — превращает его в изысканное угощение.

Что понадобится

Для теста: мука — 300 г, разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, сливочное масло — 150 г, мед — 3 ст. л., сметана — 100 г, яйцо — 1 шт.

Для начинки: мак — 150 г, душистый перец горошком — 1 ч. л., коричневый сахар — 50 г, сливки 10% — 100 мл, мед — 2 ст. л.

Как я его готовлю

Просеиваем муку с разрыхлителем и солью. Размягченное сливочное масло взбиваем миксером до пышности, добавляем мед и взбиваем еще раз.

В отдельной емкости смешиваем сметану с яйцом до однородности. Соединяем масляную и сметанную массы, перемешиваем. Постепенно вводим муку и замешиваем мягкое эластичное тесто. Накрываем его пленкой и убираем в холодильник на 20–30 минут.

Для начинки душистый перец растираем в ступке до состояния ароматной крошки. Мак заливаем кипятком на 10 минут, затем откидываем на сито и обсушиваем. Перекладываем мак в ступку, добавляем коричневый сахар и растертый перец, тщательно толчем. Около 2 ч. л. мака откладываем для посыпки. Оставшуюся маковую массу перекладываем в сотейник, вливаем сливки и мед, перемешиваем. Доводим до кипения на среднем огне, затем убавляем огонь до минимума и варим 5 минут, постоянно помешивая. Снимаем с огня и даем остыть 15–20 минут — начинка загустеет.

Тесто раскатываем на припыленной мукой поверхности в прямоугольник толщиной около 1 см. Равномерно распределяем остывшую начинку, отступая от краев 1–2 см. Аккуратно сворачиваем тесто в плотный рулет. Перекладываем его швом вниз на противень, застеленный пергаментом.

Сверху посыпаем отложенным маком. Выпекаем в разогретой до 180°С духовке 40–50 минут до золотистой корочки. Готовому рулету даем остыть на противне 15–20 минут, затем нарезаем теплым на ломтики толщиной около 2 см. Подаем теплым или полностью остывшим.

Ранее сообщалось о рецепте удивительного десерта в азиатском стиле. Тофники с бананом — это простое блюдо с нежной текстурой. Оно понравится даже тем, кто не любит тофу.

Читайте также
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрые сырники: вкусные, красивые, не распадаются и готовы за 15 минут
Творожная пасха «Сникерс» без выпечки: нежный десерт с шоколадом, карамелью и орехами
Общество
Творожная пасха «Сникерс» без выпечки: нежный десерт с шоколадом, карамелью и орехами
«Карамельная девочка»: коржи за 7 минут, а крем из двух ингредиентов — готовлю и покоряю гостей
Общество
«Карамельная девочка»: коржи за 7 минут, а крем из двух ингредиентов — готовлю и покоряю гостей
Постное чудо: печем простые булочки без яиц и молока с тремя видами начинки
Семья и жизнь
Постное чудо: печем простые булочки без яиц и молока с тремя видами начинки
Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом
Общество
Беру капусту и курицу: готовлю рулет в духовке — простой рецепт, который удивляет вкусом
еда
рецепты
десерты
рулеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин рассказал, сколько россиян обратились в прокуратуру в 2025 году
Путин поручил прокурорам проконтролировать выплаты участникам СВО
Психолог оценила инициативу отправлять бездетных женщин к специалисту
Рязанская полиция задержала рецидивиста, обокравшего знакомую
XXVII рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров» запустил прием заявок
Текстиль и свет: как ткани меняют атмосферу комнаты вечером
ВСУ угрожают жизни россиян из 124 населенных пунктов
Спецпосланник США сформулировал приоритеты Вашингтона в мире
В Иране опровергли информацию о назначении нового главы Совбеза
Эксперт объяснил, почему не всем бизнесам нужно внедрять ИИ
Юрист объяснила, зачем москвичи покупают квартиры в Воркуте
Европейский судья сравнил выступления Гуменника на Олимпиаде и ЧР
«Пашут в три пота»: в «Газпроме» объявили о наступлении времени «быков»
«Время новых впечатлений»: Буланова рассказала о тоске по «нулевым»
«Радиостанция Судного дня» передала два сообщения в эфир
Двум приграничным регионам России выделят около 7 млрд рублей
Россия доставила в Мозамбик палатки и продукты
Политолог ответил, зачем США пригласили Лукашенко с визитом
Желание уволиться из театра, слухи о болезни: как живет Олег Меньшиков
ЕС не смог согласовать решение о финансировании Украины
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

