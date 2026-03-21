Мошенники нацелились на кошельки российских геймеров

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 марта 2026 в 11:11

МВД: мошенники начали использовать аутентификацию для обмана геймеров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Мошенники начали обманывать российских геймеров, выдавая себя за администраторов игровых сервисов и убеждая пройти якобы процедуру аутентификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России. Злоумышленники пишут игрокам в мессенджер Telegram и представляются сотрудниками платформы, настаивая на необходимости подтверждения статуса игрока.

Для этого они присылают ссылку и просят связаться по телефону или через видеосвязь. Доверчивые пользователи начинают выполнять указания и включают демонстрацию экрана, после чего им предлагают заходить в разные приложения, включая банковские. Одновременно на телефон жертвы приходят СМС-сообщения, которые мошенники используют для списания денег с аккаунтов.

В МВД рекомендуют быть внимательными при общении с незнакомыми людьми в сети. Ведомство также советует ни в коем случае не показывать сторонним лицам банковские приложения или данные для входа в них.

Ранее сообщалось, что аферисты начали атаковать аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках. Злоумышленники изучают историю покупок пользователей, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более низкой цене и в итоге похищают деньги.

До этого сенатор Алексей Пушков утверждал, что чаще всего мошенники применяют два способа обмана. В первом случае они обещают жертвам легкую прибыль, во втором — убеждают их в том, что государство якобы их обманывает.

мошенники
аферисты
геймеры
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Безумная няня извращалась над малышами по видеосвязи перед мужем
Новосибирские власти отчитались о помощи пострадавшим от изъятия скота
Японцы назвали позором встречу Такаити с Трампом
Военкомы жестко вытащили мужчину из автомобиля
Россияне обрушили волну хейта на турагентов
Журналист годами водил читателей за нос при помощи ИИ
Байкеры из Нью-Дели устроили мотопробег в честь 81-й годовщины Победы
Зеленского уличили в попытке пропиариться на «чахлой» ПВО Украины
Мошенники нацелились на кошельки российских геймеров
Женщина и двое детей пострадали при взрыве газа в частном доме
Иранская ракета упала рядом с детским садом в Израиле
Землю накрыла сильнейшая за последние два месяца магнитная буря
Новосибирские власти раскрыли, когда завершат изъятие зараженного скота
Иран совершил самый дальний ракетный удар по базе США
Эксперт исключил полную блокировку Telegram
Свыше 150 дронов устроили налет на Брянскую область
Эксперт назвал провальными попытки США рассорить Россию и Китай
В Госдуме рассказали о программе поддержки для приемных семей
Появились кадры задержания бизнесмена, оформлявшего сим-карты для Киева
Магнитные бури сегодня, 21 марта: что завтра, риск инфаркта, сильная апатия
Дальше
Самое популярное
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.