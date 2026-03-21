Мошенники нацелились на кошельки российских геймеров

Мошенники начали обманывать российских геймеров, выдавая себя за администраторов игровых сервисов и убеждая пройти якобы процедуру аутентификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на данные МВД России. Злоумышленники пишут игрокам в мессенджер Telegram и представляются сотрудниками платформы, настаивая на необходимости подтверждения статуса игрока.

Для этого они присылают ссылку и просят связаться по телефону или через видеосвязь. Доверчивые пользователи начинают выполнять указания и включают демонстрацию экрана, после чего им предлагают заходить в разные приложения, включая банковские. Одновременно на телефон жертвы приходят СМС-сообщения, которые мошенники используют для списания денег с аккаунтов.

В МВД рекомендуют быть внимательными при общении с незнакомыми людьми в сети. Ведомство также советует ни в коем случае не показывать сторонним лицам банковские приложения или данные для входа в них.

Ранее сообщалось, что аферисты начали атаковать аккаунты россиян на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках. Злоумышленники изучают историю покупок пользователей, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более низкой цене и в итоге похищают деньги.

До этого сенатор Алексей Пушков утверждал, что чаще всего мошенники применяют два способа обмана. В первом случае они обещают жертвам легкую прибыль, во втором — убеждают их в том, что государство якобы их обманывает.