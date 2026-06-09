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09 июня 2026 в 17:56

Захарова отреагировала на историю о «жене» российского посла в Таиланде

Захарова призвала к бдительности после истории о лже-жене посла в Таиланде

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова призвала граждан быть бдительными, комментируя историю с самозванной женой российского посла в Таиланде. Дипломат подчеркнула, что всегда нужно все тщательно проверять, прежде чем довериться.

Будьте бдительны — проверяйте и только потом доверяйте, — написала Захарова.

По информации Telegram-канала Baza, недавно в Таиланде задержали аферистку, которая представлялась женой российского посла и обманывала соотечественников. Она брала 50 тыс. батов (около 111 тыс. рублей) за визу «Таиланд Элит», а также обещала сделать водительские права, загранпаспорта РФ и даже румынское гражданство. Причем оформляла все в своей спальне, объясняя это наличием в ней сейфа с документами.

В материале говорится, что вместо виз доверчивые релоканты получали лишь пустые обещания и многомесячное ожидание. Мошенницу задержали при попытке тайно покинуть страну — выяснилось, что у самой мошенницы давно просрочена виза. Суд Паттайи уже принял иски от пострадавших. Теперь Дарья будет дожидаться приговора в тюрьме или депортационном центре.

Ранее на Пхукете задержали 45-летнюю россиянку, организовавшую подпольную косметологическую клинику на собственной вилле. Женщину доставили в полицейский участок Тхаланга, где ей предъявили обвинения в нелегальной косметологической практике, контрабанде препаратов, их продаже и использовании незарегистрированных средств.

Власть
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Мария Захарова
Таиланд
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