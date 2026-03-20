Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 17:55

Россиянам назвали два самых эффективных приема мошенников

Сенатор Пушков: мошенники убеждают жертв, что государство их обманывает

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В большинстве случаев мошенники используют два приема для обмана граждан, предупредил сенатор Алексей Пушков. По его словам, которые приводит KP.RU, они любят обещать жертвам прибыль. Кроме того, злоумышленники убеждают россиян, что государство их обманывает.

Первый прием — это обещание прибыли за те небольшие деньги, которые им переведут. И второй — убеждение в том, что государство, банки, законодатели — все их обманывают, — объяснил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что крайне важно повысить осведомленность всего общества по этому вопросу. Он привел пример, что только за новогодние праздники в Тюменской области жители потеряли от 40 до 50 млн рублей. Несмотря на то, что предупреждения звучат повсеместно — людям советуют не отвечать на подозрительные звонки и не вступать в разговоры с незнакомцами — мошенники продолжают находить своих жертв.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявлял NEWS.ru, что переданные нейросетям данные могут попасть в руки мошенников. По его словам, вся введенная в чат-боты информация зачастую сохраняется на серверах компаний-разработчиков.

сенаторы
Алексей Пушков
Россия
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москву пытался атаковать 21 дрон ВСУ
Выколола глаза и задушила: жена не хотела делить мужа с его любовницей
«Снесут всю страну»: зловещие пророчества Владимира Жириновского об Израиле
Россиянин надел маску, обмотался проводами и устроил пальбу по полицейским
Соосновательницу скандально известной пирамиды «Финико» вернули на родину
КСИР опубликовал видео новой волны ударов по Израилю
В Госдуме объяснили, почему Венгрия и Словакия не боятся идти против ЕС
Лукашенко заявил, что Мелания Трамп попросила его поговорить с Путиным
Леопард растерзал сторожевого пса и напал на хозяина в его собственном доме
Украинский инкассатор стал подопытным при использовании «сыворотки правды»
Польша вывела всех своих военных из Ирака
Путин удостоил пятерых россиянок почетного звания
Конец «Пути дракона» — умер Чак Норрис: яркие фото и кадры из фильмов
Украинские дроны совершили налет на подмосковную Истру
Путин и Токаев подтвердили курс на стратегическое партнерство
У российского чиновника родился 33-й ребенок
Первая бронированная скорая помощь появилась в Белгородской области
В России переизбрали главу Паралимпийского комитета
«Диктаторские замашки»: Слуцкий объяснил, кто раскалывает ЕС изнутри
Медведев и Медведчук назвали прецендом решение суда ООН о статусе Косово
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.