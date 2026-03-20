Россиянам назвали два самых эффективных приема мошенников

В большинстве случаев мошенники используют два приема для обмана граждан, предупредил сенатор Алексей Пушков. По его словам, которые приводит KP.RU, они любят обещать жертвам прибыль. Кроме того, злоумышленники убеждают россиян, что государство их обманывает.

Первый прием — это обещание прибыли за те небольшие деньги, которые им переведут. И второй — убеждение в том, что государство, банки, законодатели — все их обманывают, — объяснил сенатор.

Сенатор подчеркнул, что крайне важно повысить осведомленность всего общества по этому вопросу. Он привел пример, что только за новогодние праздники в Тюменской области жители потеряли от 40 до 50 млн рублей. Несмотря на то, что предупреждения звучат повсеместно — людям советуют не отвечать на подозрительные звонки и не вступать в разговоры с незнакомцами — мошенники продолжают находить своих жертв.

Ранее IT-эксперт Владимир Зыков заявлял NEWS.ru, что переданные нейросетям данные могут попасть в руки мошенников. По его словам, вся введенная в чат-боты информация зачастую сохраняется на серверах компаний-разработчиков.