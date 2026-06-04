Экс-сенатор США рассказал, как Трамп относится к Путину Экс-сенатор США Маркс: Трамп относится к Путину с уважением

Глава Белого дома Дональд Трамп относится к президенту России Владимиру Путину с уважением, заявил Lenta.ru бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс. Он отметил, что такое отношение появилось еще до вступления в должность президента.

В отличие от бывшего президента [Джо] Байдена, президент Трамп всегда относился к президенту Путину с большим уважением. Он пригласил его на встречу на Аляске, чтобы наши лидеры могли поговорить лицом к лицу, — заявил Маркс.

Экс-сенатор подчеркнул, что такое отношение отличается от предыдущей позиции администрации США. По его словам, на той встрече Трамп появился, чтобы лично поприветствовать Путина.

Президент Путин ранее заявил, что никогда не дает оценок своим коллегам. Глава государства дал такой ответ на вопрос об американском лидере. Путин отметил, что не оценивает ни тех, с кем работал в прошлом, ни сейчас.