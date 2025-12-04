Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 19:03

Путин дал изящный ответ на вопрос о Трампе

Путин заявил, что никогда не дает оценок своим коллегам

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Елена Протопопова/ТАСС
Президент России Владимир Путин в интервью India Today заявил, что никогда не дает оценок своим коллегам. Глава государства дал такой ответ на вопрос об американском лидере Дональде Трампе. Путин отметил, что не оценивает ни тех, с кем работал в прошлом, ни сейчас.

Я никогда не даю оценок своим коллегам. Ни тем, с кем работал в прошлом, ни нынешним лидерам отдельных государств. Эти оценки должны давать граждане, голосующие за своего лидера на выборах, — подчеркнул российский президент.

Ранее Путин раскрыл содержание своего разговора с зятем Трампа Джаредом Кушнером. Индийская журналистка Гита Мохан назвала эту беседу историческим моментом для отношений России и США.

Визит Путина в Индию тем временем назвали самым значимым для принимающей стороны в XXI веке. Представители СМИ обратили внимание, что премьер-министр Нарендра Моди решил поехать с президентом РФ в одном автомобиле, что расценили как показатель теплых отношений политиков.

Путин также объяснял, что Россия не планирует возвращаться в G8. Он отказался регулярно посещать саммиты «Большой восьмерки» еще в 2014 году.

Владимир Путин
Дональд Трамп
Индия
коллеги
президенты
