Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 18:54

Опрос определил худших кандидатов в президенты Украины

Socis: Зеленский стал худшим кандидатом на выборах президента Украины

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг возможных кандидатов на будущих выборах, сообщает Socis. Согласно опросу, более 22% граждан заявили, что ни при каких условиях не поддержат его. На втором месте оказался бывший президент Петр Порошенко, за которого не стали бы голосовать 21,8% респондентов.

Далее в списке нежелательных для избирателей политиков следуют депутат Верховной рады Юрий Бойко (16,6%) и бывший премьер Юлия Тимошенко (10,6%). Опрос был проведен украинским центром Socis с 12 по 18 декабря на подконтрольной Киеву территории. В нем приняли участие 2 тыс. совершеннолетних респондентов, методом личного интервью. Статистическая погрешность исследования приблизительно составила около 2,6%.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности выборов, но потребовал от США и Европы гарантий безопасности их проведения.

Владимир Зеленский
Украина
выборы
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минпромторг предложил отсрочку по утильсбору
Алентова умерла после похорон Лобоцкого, атака на гумконвой: что дальше
Колючий снегопад и холод до -15? Погода в Москве в конце января: чего ждать
Россия предложила Западу юридически оформить отсутствие агрессии
Военэксперт раскрыл секрет успеха дрона «Князь Вандал Новгородский»
Пожар вынудил жителей коммуналки спасаться через окна
Фонд «Защитники Отечества» подвел итоги работы с обращениями участников СВО
Китайцы разогнали вагон до 700 км/ч
Путин раскрыл главный критерий оценки на «Лидерах России»
Max достиг рекордного суточного охвата перед Новым годом
Поздравление «Сатаны»: во что Зеленский превращает Рождество
Красноярские блогеры ответят за издевательства над детьми и инвалидами
Туристка из Саратова заблудилась в горах Сочи
В Норильске возбуждено дело против органов опеки после гибели младенца
В Казахстане расшифровали бортовые самописцы самолета AZAL
Самолет вовремя не взлетел из-за собачьих экскрементов
Скорая не смогла спасти россиянина из-за заставленных машин
«Уже прыгает тройные»: дисквалификация Валиевой все — когда вернется на лед
Игривое настроение: алкогольный десерт с фруктами на праздник
«Я тебе язык отрежу»: обматеривший учителя цыган может попасть за решетку
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.