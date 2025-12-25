Опрос определил худших кандидатов в президенты Украины

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил антирейтинг возможных кандидатов на будущих выборах, сообщает Socis. Согласно опросу, более 22% граждан заявили, что ни при каких условиях не поддержат его. На втором месте оказался бывший президент Петр Порошенко, за которого не стали бы голосовать 21,8% респондентов.

Далее в списке нежелательных для избирателей политиков следуют депутат Верховной рады Юрий Бойко (16,6%) и бывший премьер Юлия Тимошенко (10,6%). Опрос был проведен украинским центром Socis с 12 по 18 декабря на подконтрольной Киеву территории. В нем приняли участие 2 тыс. совершеннолетних респондентов, методом личного интервью. Статистическая погрешность исследования приблизительно составила около 2,6%.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался о необходимости проведения выборов на Украине, подчеркнув право жителей страны на демократическое волеизъявление. Зеленский, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года, заявлял о возможности выборов, но потребовал от США и Европы гарантий безопасности их проведения.